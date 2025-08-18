Un barco de recreo se incendió en el puerto de Luarca, Asturias, dejando a dos mujeres con quemaduras trasladadas al hospital

Un barco de recreo ha terminado este lunes consumido por el fuego mientras estaba amarrado al puerto de Luarca, en el municipio asturiano de Valdés. Dos mujeres han sido trasladadas a un centro hospitalario con quemaduras, según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

El suceso ha causado gran expectación en el paseo de la villa marinera y han sido vecinos, además de los bomberos, los que han actuado para intentar frenar el fuego.

Fue a las 14.34 horas cuando se recibió en la sala del 112 Asturias la llamada de alerta ante lo que estaba ocurriendo. Hasta el lugar se trasladaron efectivos del SEPA. También actuaron en el suceso efectivos de la Policía Local.

Los bomberos dieron por extinguido el fuego a las 15.27 horas. No obstante, volvieron posteriormente al lugar al detectar que volvía a haber humo. Las mujeres fueron trasladadas al hospital de Jarrio.