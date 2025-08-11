El suceso se contextualiza en el barrio Montevil de Gijón tras colarse el joven, de 27 años, en una obra

Un joven de 27 años puso este domingo en vilo a los vecinos del barrio de Montevil, en Gijón, Asturias, después de que decidiese subirse a una grúa de obra y encaramarse en lo alto a unos 30 metros de altura, lo que obligó a movilizar rápidamente tanto a efectivos de los bomberos como de la Policía Local para intentar que el suceso no acabase en tragedia.

Los hechos se produjeron a primera hora de la mañana después de que el protagonista en cuestión se colase en una obra y comenzase a subir a la grúa, dando lugar a una imagen que hacía temer un fatal desenlace.

Con esa tensión, los bomberos llegaron a desplegar un colchón en las inmediaciones de la base de la grúa para tratar de amortiguar una posible caída, mientras las autoridades iniciaron una negociación que dur�ó más de media hora para intentar que el joven se bajará de ahí, como también informa ‘El Comercio’.

Tensa intervención policial en Gijón para que el joven bajara de la grúa

Tras reiterados intentos para que depusiese su actitud, y tras momentos en los que, tal como se aprecia en el vídeo de ‘La Nueva España’, se le puede ver incluso tumbado sobre la parte alta de la grúa, el joven, finalmente, puso fin a su temeridad.

Tras esa interminable media hora de tensión, finalmente decidió bajar por sus propios medios por la escalera, usando también los cables de alimentación para asistirse en la bajada.

Detenido por un delito de desobediencia y se le imputa otro de hurto

Por fin abajo, la Policía Local de Gijón le detuvo, en torno a las 10:00 horas, por un delito de desobediencia.

Además, se le imputa un delito de hurto porque pues antes de subirse a la grúa había arrancado varias matrículas de coche por el camino, las cuales fueron encontradas en la base de la grúa.

Para el operativo, la Policía Local tuvo que dar aviso al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos, pero finalmente no fue necesaria su intervención al bajar el joven por sus propios medios y tras una negociación en la que estuvo implicado también el subinspector de la Policía de Gijón.