Ocho jóvenes le abordaron y se ensañaron contra él hasta dejarle semiinconsciente y con múltiples heridas

La víctima, de 41 años, tuvo que ser trasladada al Hospital Miguel Servet, donde fue intervenido de urgencia

ZaragozaUn hombre ha sido víctima de una brutal agresión en Zaragoza ocurrida durante el último puente festivo. Acorralado por un grupo de jóvenes, le robaron la cartera después de emprenderla a golpes contra él hasta dejarlo semiinconsciente y con múltiples heridas que provocaron que tuviese que ser intervenido de urgencia en un hospital.

Concretamente, la víctima, de 41 años, fue trasladada de inmediato por una ambulancia al Hospital Miguel Servet, donde fue operado por la gravedad de las lesiones que le provocaron.

Ocho jóvenes acorralaron al hombre antes de darle una paliza en Zaragoza

Según informa el medio Heraldo de Aragón, el hombre presentaba varias heridas sangrantes y un traumatismo craneofacial después de ser asaltado en plena noche por un total de ocho jóvenes que, al parecer, no le conocían de nada.

En la brutal paliza, de acuerdo con el citado medio, emplearon palos, botellas y hasta tapas de alcantarillas.

Tras el terrible suceso, los presuntos agresores fueron detenidos.