Detenida una mujer de 23 años por agredir a su hermano con un arma blanca en el cuello en Málaga

MadridLa Policía Nacional ha detenido a cuatro jóvenes, tres de ellos menores de edad, por el apuñalamiento que se produjo a última hora de la tarde de este sábado en la calle Peña Gorbea, en el distrito de Puente de Vallecas, en el que fue herido un hombre de 32 años.

Fuentes policiales han trasladado a Europa Press que el mayor de edad y los dos menores varones que han sido detenidos son de nacionalidad española, mientras que la mujer que tiene menos de 18 años es de Honduras.

Heridas en tórax y espalda

La agresión se produjo a las 20:45 horas y el hombre recibió varias heridas en el tórax y la espalda, la más grave, penetrante en el hemitórax izquierdo, según trasladó Emergencias Madrid.

El arma blanca ha sido localizado en una zona cercana al lugar de los hechos donde había restos de sangre, aparentemente, para intentar limpiarlo. La Brigada Provincial de Información se ha hecho cargo del caso y, según fuentes cercanas a la investigación, podría tratarse de bandas juveniles.