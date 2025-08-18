En Navarra, las rancheras se han convertido en una de las señas de identidad más festivas de la región

En la comunidad, agrupaciones mexicanas han logrado transformar las rancheras en un auténtico reclamo cultural y turístico

Navarra ha encontrado un ritmo propio que la distingue en el mapa cultural de Europa: las rancheras. En esta comunidad, la música mexicana ha echado raíces con fuerza y se ha convertido en una de las señas de identidad más festivas de la región.

En tierras navarras no solo se escuchan rancheras, también abundan los mariachis y grupos locales que han hecho de este género parte de su día a día musical. Entre ellos destaca la formación Puro Relajo, considerada uno de los conjuntos más populares de la zona.

El alma de la fiesta navarra

“En Navarra hay pues como te digo mucha tradición de cantar estas canciones y por supuesto como hay muchos músicos también y mucho arte, pues se han creado muchas formaciones y además cada una con su punto”, explica David García, bajista y vocalista de Puro Relajo. La agrupación es ya una referencia en el norte peninsular, donde sus actuaciones se han convertido en sinónimo de celebración.

Los integrantes de Puro Relajo conocen al dedillo el repertorio clásico del género, lo que les ha valido el reconocimiento de un público fiel que canta y baila sus temas en cada actuación. Para muchos navarros, son ellos quienes ponen la banda sonora de las fiestas.

Un fenómeno que trasciende

Puro Relajo y otras agrupaciones mexicanas han logrado transformar las rancheras en un auténtico reclamo cultural y turístico. Hoy, Navarra puede presumir de ser el rincón de Europa donde esta música folclórica centroamericana se vive con mayor intensidad, reuniendo a cientos de personas siempre que hay algo que festejar.