Maitena Berrueco 16 AGO 2025 - 00:00h.

Bilbao celebrará la Aste Nagusia 2025 del 16 al 24 de agosto con 500 actividades programadas

Pinta mal los colores de la ikurriña y aun así su cartel se convierte en la imagen de las fiestas de Bilbao 2025

BilbaoHan pasado 365 días desde que Bilbao dijera ‘agur’ a la Aste Nagusia 2024 y este sábado 16 de agosto, la ciudad vive inmersa en plena cuenta atrás para estrenar una nueva edición de su Semana Grande. A las 19 horas, desde la balconada del Teatro Arriaga, el pregonero Francis Díez Rojo, cantante de Doctor Deseo, y la txupinera Olatz Agirre Sagarna, comparsera de Txori Barrote, seencargarán de lanzar el txupin que dará comienzo a nueve días festivos con más de 500 actividades culturales y de ocio.

Desde este sábado 16 de agosto y hasta el domingo 24, en nueve escenarios repartidos por tod la ciudad se llevarán a cabo más de 100 actuaciones musicales.

Conciertos en Abandoibarra, todos ellos a partir de las 23.30 horas:

Sábado 16: Kai Nakai, Olatz Salvador y Maren

Domingo 17: Janus Lester y Dupla

Lunes 18: Coque Malla

Martes 19: Banda Municipal de Bilbao + Sorotan Bele

Miércoles 20: 2 BOS y Mocedades

Jueves 21: Alcalá Norte

Viernes 22: Shinova

Sábado 23: Linaje

Conciertos en el Parque Europa. A partir de las 00.00 horas:

Miércoles 20: Rozalén

Jueves 21: Gatibu con Gaztea

con Gaztea Viernes 22: Los 40 Sessions Aste Nagusia, con Dani Moreno “El Gallo” y el DJ David Álvarez

Sábado 23: DJ Megastar FM (Cadena 100), con Nils Van Zandt, Chema Rivas, Kuve y J Kbello

En la Plaza Nueva se dará cita el flamenco, el reggae y el folk europeo, con artistas procedentes de Euskadi, Galicia, Andalucía, Italia, Extremadura y Reino Unido. Todos los conciertos comenzarán a las 23:30 horas.

Sábado 16: Banda Municipal de Música de Bilbao + Abraham Cupeiro

Domingo 17: Ars Nova Napoli

Lunes 18: Agujetas y Gualberto

Martes 19: Rebeca Rods y Black Light Gospel Choir

Miércoles 20: Mercedes Peón: “Ingrávida”

Jueves 21: Xabi Aburruzaga

Viernes 22: XXXII Bilbo Reggae Splash 2025: Winston Reedy

Sábado 23: Acetre

La música clásica tendrá su espacio en la Iglesia de la Encarnación, con un ciclo de conciertos que reunirán a ocho formaciones y que combinará formaciones locales, estatales e internacionales. Las actuaciones tendrán lugar todas las tardes, a partir de las 20:30 horas.

Sábado 16: Zaruk - “Hagada”

Domingo 17: Musbika Ensemble -“Antonio Gaztañetaren bidaia”

Lunes 18: Les Sylvains Ensemble - “Aura soave di segreti accenti”

Martes 19: Iragana Betikotzen

Miércoles 20: Ensemble Kuraia

Jueves 21: Northern Chellos - “Violonchelos de película”

Viernes 22: Elaine Ensemble - “Redescubriendo la música de mujeres compositoras”

Sábado 23: Trio Philomene

La 38ª edición de la “Muestra Bilbao Metal, Pop-Rock” volverá a traer a Aste Nagusia el mejor metal y pop-rock local con 16 actuaciones, entre los sábados 16 y 23 de agosto. Será en la Sala Bilborock, que acogerá ocho conciertos dobles con grupos y artistas que se inspiran en un gran abanico de géneros, estilos y sonidos.

Sábado, 16 de agosto

20:00: Electrika (Barakaldo - PUNK ROCK ALTERNATIVO)

(Barakaldo - PUNK ROCK ALTERNATIVO) 21:00: Jardín Infierno (Bilbao - HARD ROCK)

Domingo, 17 de agosto

20:00: Lur Jota (Zorrotza / Bilbao - ROCK)

(Zorrotza / Bilbao - ROCK) 21:00: Deiedra Rebel Folk (Santurtzi - EUSKAL FOLK)

Lunes, 18 de agosto

20:00: Lova Lois (Astrabudua - RAP KANTAUTOREA)

(Astrabudua - RAP KANTAUTOREA) 21:00: Maialen Ibarra (Basauri - EUSKAL POP ROCK)

Martes, 19 de agosto

20:00: Flor y Trol (Bilbao / Gazteiz - POP&TROLL)

(Bilbao / Gazteiz - POP&TROLL) 21:00: The Daltonics (Bilbao - PUB ROCK GARAJE)

Miércoles, 20 de agosto

20:00: Meridian (Basauri / Bilbao - ROCK ALTERNATIVO)

(Basauri / Bilbao - ROCK ALTERNATIVO) 21:00: Clara Corral& The Cute Canallas (Bilbao - POP ROCK)

Jueves, 21 de agosto

20:00: Samoah (Getxo - POP-ROCK ALTERNATIVO)

(Getxo - POP-ROCK ALTERNATIVO) 21:00: Reeler (Bilbao - INDIE ROCK ALTERNATIVO)

Viernes, 22 de agosto

20:00: Withredd (Bilbao - ALT METAL PROGRESIVO)

(Bilbao - ALT METAL PROGRESIVO) 21:00: Ms.Missery (Portugalete - ALT ROCK METAL)

Sábado, 23 de agosto

20:00: Malamuth (Leioa - ALT ROCK METAL)

(Leioa - ALT ROCK METAL) 21:00: Kernhell (Bilbao - HEAVY METAL)

Bilbainadas, verbenas y guateques

En la Pérgola del Parque de Doña Casilda, desde el domingo 17 de agosto hasta el domingo 24, el protagonismo será, a las doce del mediodía, para las bilbainadas y melodías habaneras, pasodobles, folclore de diversas regiones y nacionalidades, así como música euskaldun.

Domingo 17: 5 Bilbainos

Lunes 18: Bilbao Mapamundi

Martes 19: Gau Pasa

Miércoles 20: Los Chimberos

Jueves 21: 5 Bilbainos

Viernes 22: Gau Pasa

Sábado 23: Los Chimberos

Domingo 24: Bilbao Mapamundi

La cita para disfrutar de las verbenas es en la Plaza Circular y tendrá dos pases diarios: a las 20:00 horas y a las 23:00 horas:

Sábado 16: Akerbeltz

Domingo 17: En Esenzia

Lunes 18: Sukar

Martes 19: Joselu Anaiak

Miércoles 20: La Fania

Jueves 21: Muxutruk

Viernes 22: Nueva Etapa

Sábado 23: Txapela Brava// A&B Show

El Parque de Doña Casilda acogerá un año más los clásicos guateques de Aste Nagusia con ocho sesiones, dos de ellas dobles, del 16 al 23 de agosto.

Sábado 16: DJ Luis Carlos del Pozo (21:00 horas) y Décadas 70/80 con Radio Nervión (23:30 horas)

DJ Luis Carlos del Pozo (21:00 horas) y Décadas 70/80 con Radio Nervión (23:30 horas) Domingo 17: Mi Gran Noche, éxitos y clásicos del pop español (23:30 horas)

Mi Gran Noche, éxitos y clásicos del pop español (23:30 horas) Lunes 18: Asier Bilbao Show (23:30 horas)

Asier Bilbao Show (23:30 horas) Martes 19: Mariachi Imperial Elegancia Mexicana (23:30 horas)

Mariachi Imperial Elegancia Mexicana (23:30 horas) Miércoles 20: Guillermo Garmendia, baladas y boleros (23:30 horas)

Guillermo Garmendia, baladas y boleros (23:30 horas) Jueves 21: Los Chimberos, noche de habaneras (23:30 horas)

Los Chimberos, noche de habaneras (23:30 horas) Viernes 22: Alejo Stivel (23:30 horas)

Alejo Stivel (23:30 horas) Sábado 23: DJ Luis Carlos del Pozo (21:00 horas) y Trigo Limpio (23:30 horas)

Los txistularis y gaiteros recorrerán cada mañana a partir de las 10 horas las calles del Casco Viejo. Además, la Banda Municipal de Música de Bilbao ofrecerá once conciertos durante Aste Nagusia, incluyendo colaboraciones con formaciones como Abraham Cupeiro y Sorotan Bele en los escenarios de la Plaza Nueva y de Abandoibarra, además de las actuaciones con las que ambientará las mañanas en el Kiosko del Arenal, a partir de las 12:00 horas.

Asimismo, la Banda Municipal de Txistularis ofrecerá un concierto el martes 19, a las 11:30 horas, en la Plaza Santiago, y el domingo 24 de agosto a la 13:00 horas, será el tradicional Alarde de Txistularis en la Plaza Nueva, bajo la dirección del director bilbaino Txaber Fernández y en el que participarán alrededor de 80 txistularis.

Además, la Sociedad Coral de Bilbao se sumará a la programación musical de Aste Nagusia, junto a Israel Santamaría jazz trío, y surcará la Ría el viernes 22 de agosto, a partir de las 10:30 horas, con su repertorio festivo Kantuz Kantu Zubiz Zubi. El recorrido arrancará en el Itsasmuseum y pasará por el Palacio Euskalduna, el Puente de Deusto, la pasarela Arrupe, el Museo Guggenheim Bilbao, el puente Zubizuri y el puente del Ayuntamiento.

Deporte Rural y danzas vascas

Las mañanas, a partir de las 12 del mediodía, estarán también protagonizadas por las exhibiciones de Herri Kirolak. La pelota tendrá su escenario principal en el Frontón Esperantza, que acogerá el Torneo Aste Nagusia, del sábado 16 al sábado 23 de agosto, en diferentes modalidades: pelota mano por parejas y pelota mano cuatro y medio, cuyas finales se disputarán el sábado 23, y paleta goma femenina, cuya final se celebrará el viernes 22.

En cuanto a las traineras, en colaboración con el Club de Remo Deusto, la Ría de Bilbao acogerá dos regatas el sábado 23 de agosto: a las 16:00 horas tendrá lugar la Regata de Liga Femenina de Traineras Emakumeen X. Ikurriña-Ane Aizpuruen V. oroimena, y a las 16:45 horas tendrá lugar la XLVII Regata “Villa de Bilbao”.

Las Euskal Dantzak tomarán por las tardes el relevo de los Herri Kirolak. A partir de las 19:00 horas, en la Plaza Nueva. El martes, 19 de agosto, a las 20:00 horas, tendrá lugar el popular “Baile de la Era” para el que el Ayuntamiento invita a la ciudadanía a participar con los trajes tradicionales.

Domingo 17: Zerutxu (Markina) .

Zerutxu (Markina) Lunes 18: Goialde (Erandio) .

Goialde (Erandio) Martes 19: Gaztedi (Santutxu) .

Gaztedi (Santutxu) Miércoles 20: Salbatzaile (Castaños) .

Salbatzaile (Castaños) Jueves 21: Alkartasuna (Bermeo) .

Alkartasuna (Bermeo) Viernes 22: Urdaibai-Irrintzi Alai (Forua-Busturia).

Urdaibai-Irrintzi Alai (Forua-Busturia). Sábado 23: Mikel Deuna (Iurreta).

Mikel Deuna (Iurreta). Domingo 24: Beti Jai Alai (Basurto).

Teatro de calle y Txikigune

El Teatro y las Artes de Calle tendrán lugar en la Plaza de la Convivencia, entre las Torres Isozaki, y en la Pérgola del Parque de Doña Casilda. Del domingo 17 de agosto y hasta el domingo 24 de agosto, Bilbao se convertirá en un gran escenario, con una programación con 23 espectáculos, para todos los gustos y edades, de la mano de 19 compañías; 7 de ellas de Euskadi, 5 estatales y 7 internacionales.

El Txikigune, en el Parque de Doña Casilda, invitará a las familias a recorrer el camino hacia la igualdad y difundirá también los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU. Será a través de más de 30 actividades lúdicas adaptadas a niñas y niños de 0 a 12 años, que formarán en valores de sostenibilidad, multiculturalidad, corresponsabilidad, diversidad y derechos humanos, entre otros.

Desde el domingo 17 hasta el domingo 24 de agosto, este espacio reunira? diferentes actividades familiares y pensadas para nin?as y nin?os de distintas edades. Además, el espacio contará con medidas de accesibilidad y de inclusio?n, con franjas horarias sin alteraciones sonoras para personas con trastorno del espectro autista (TEA).

Desfile de la Ballena y fuegos artificiales

La tradición marina se combinará un año más con una explosión de color, música y confeti en el Desfile de la Ballena, que recorrerá las calles el primer domingo de Aste Nagusia, el 17 de agosto. La Ballena “Bali” reunirá en una kalejira a sus inseparables acompañantes Pulpo, Besugo, Txangurro y Txirla, así como a comparsas pesqueras, animales de la jungla y formaciones musicales en un recorrido que combina la vida del mar Cantábrico con el ritmo de la fiesta.

La comitiva partir�á a las 18:00 horas de la Plaza Circular, atravesará la Gran Vía y la Plaza Moyua para finalizar a la altura de Doctor Areilza.

Una de las novedades de este año es la participación de Mare Nostrum, una comparsa formada por 25 personas que simularán grandes olas y medusas bailarinas que llevarán el ritmo del Cantábrico a la Gran Vía bilbaina.

Durante el recorrido no faltará la reconocida comparsa Lobas de Mar, integrada por mujeres que representan oficios tradicionales del litoral vasco: rederas, neskatilas y empacadoras; la batucada Trokobloco; la Fanfarre Sama Siku, agrupación de Santutxu formada por instrumentos de viento y percusión; los arponeros y su fanfarria; el espectáculo Congo Massa, que llenará las calles de Bilbao con marionetas gigantes de la fauna africana como una cebra, un antílope, una jirafa, un hipopótamo y una familia de monos; y los Brass Street Boys, vestidos con estética marinera y repletos de música y humor.

Los fuegos artificiales volverán a iluminar las noches de Aste Nagusia, a las 22:30 horas, del 16 al 23 de agosto, de la mano de ocho compañías pirotécnicas de éxito internacional.