La Policía Local de Ibiza interpuso una denuncia tras interceptar el vehículo "con música de alto volumen y equipo de DJ"

Pese a la advertencia de la DGT, un portavoz de Uber ha insistido en que la furgoneta "no ha cometido ninguna irregularidad"

Compartir







La Dirección General de Tráfico (DGT) ha advertido de que la conocida ‘Party Van’ de Uber, la furgoneta discoteca que circula por las calles de Ibiza, es ilegal. Según la entidad, el vehículo incumple el Reglamento General de Circulación al generar distracciones y representar un riesgo para la seguridad vial.

Esta confirmación llega despu�és de que la Policía Local de Ibiza interpusiera una denuncia tras interceptar el vehículo "con música de alto volumen y equipo de DJ", según recoge el medio local El Diario de Ibiza.

PUEDE INTERESARTE Denuncian a un restaurante de Ibiza por incluir en la cuenta 12 euros por un gancho para colgar el bolso

Cómo funciona la ‘Party Van’ de Uber

El controvertido servicio está impulsado por Uber en colaboración con la famosa discoteca Amnesia Ibiza. Los responsables de la iniciativa aseguran que la ‘Party Van’ permite a los usuarios desplazarse por la isla mientras disfrutan de música en vivo y ambiente de fiesta en el interior del vehículo.

“Ibiza es sinónimo de música, fiesta y cultura global, y Party Van nace precisamente para celebrar todo eso. Gracias a nuestra alianza con Amnesia Ibiza, lanzamos un servicio pionero que no solo permitirá a los usuarios desplazarse alrededor de la isla, sino que convertirá el viaje en parte de la experiencia de fiesta ibicenca”, explicó Felipe Fernández Aramburu, director general de Uber en España y Portugal.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Pese a la advertencia de la DGT, un portavoz de Uber ha insistido en que la furgoneta "no ha cometido ninguna irregularidad" que, el día que fue interceptada, continuó con su actividad "con normalidad". Sin embargo, las autoridades mantienen que la circulación de este tipo de vehículos representa un riesgo y que los conductores deben cumplir con las normas de tráfico vigentes.