El efecto psicológico de los incendios: "La profunda tristeza que producen es una cuestión de instinto"

España está viviendo este mes de agosto una ola de incendios que ha dejado ya más de 340.000 hectáreas calcinadas, el desalojo de miles de personas y varias víctimas mortales. 2025 ya es el peor año de fuegos en tres décadas, llamas que no solo carcomen todo lo que encuentran a su paso, sino que también tienen un impacto emocional incalculable en los damnificados.

Después de un incendio forestal existe una mayor tasa de problemas de salud mental, según indica el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Nos referimos a posibles trastornos por estrés postraumático, depresión y ansiedad generalizada, no solo por el obvio trauma que implica haber perdido tu casa, posesiones o recuerdos, sino por por los sentimientos que genera el ver todo tu entorno arrasado.

Esto es lo que se denomina eco duelo o duelo ambiental, un término acuñado en psicología ambiental para describir "el dolor que experimentamos al ver destruido el ecosistema que formaba parte de nuestra identidad y de nuestra vida cotidiana", según nos explica la psicóloga Lara Ferreiro.

Mucha gente vive igual la pérdida de ecosistemas, especies, paisajes naturales o entornos ambientales que cuando pierde a un ser querido. "Por donde antes pasabas y había verde ahora es todo negro, está carbonizado. Ese eco duelo es muy doloroso", subraya la experta. Estas personas sienten que la pérdida ambiental afecta a quiénes son y a su proyecto de vida. "El 70% de quienes sufren pérdidas ambientales reportan síntomas de ansiedad y depresión", añade.

"El eco duelo combina tristeza, nostalgia y un sentimiento de impotencia frente al cambio climático y los desastres naturales", explica Ferreiro. Saber que el bosque donde solías hacer caminatas se ha reducido a cenizas, que no volverás a ver a los animales con los que te solías encontrar (aves, ciervos, insectos) o que los cultivos y la biodiversidad que hacía fértil la tierra se han perdido provoca una aflicción que tiene consecuencias psicológicas, físicas y sociales.

Las fases del eco duelo

Como todo duelo, este proceso conlleva varias fases por las que hay que pasar. Ferreiro delimita seis:

El shock inicial. De pensamientos iniciales como "esto no puede estar pasando" a la ira contra gobiernos, empresas o la humanidad en general. Culpa y tristeza. Se agolpan los sentimientos de pérdida irreparable, la nostalgia y el vacío. Incluso de rabia contra uno mismo del tipo "pude haber hecho algo". Miedo y dolor. Hay una respuesta emocional muy fuerte al ver imágenes del desastre. Algunos incluso prefieren evitarlas para no confrontar la realidad Adaptación. Se reconoce la pérdida sin resignación pasiva y se empieza a entender que aunque el ecosistema no volverá a ser exactamente como antes sí puede regenerarse de otra forma. Organización. En esta fase surge la posibilidad de acción consciente: reforesta r("ahora voy a plantar aquí un nuevo árbol") , educar o participar en movimientos que nos permitan reconectar con la naturaleza. Una nueva etapa.

Cómo afrontar el eco duelo

Afrontar el eco duelo implica reconocer nuestras emociones, darles un lugar y transformarlas en acciones y estrategias que favorezcan el bienestar emocional. La psicóloga propone varias estrategias de afrontamiento: