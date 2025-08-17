¿Cómo actúan las personas ante un incendio y cómo superar el ecoduelo posterior?

La psicóloga Lara Ferreiro explica las "tres maneras de reaccionar" que tienen las personas al enfrentarse a un incendio

La oleada de incendios que asola este verano los montes de España también acarrea secuelas emocionales. Las consecuencias de vivir un trauma o de quedarse absolutamente sin nada pueden ser muy duras y, por ello, tratarlas resulta fundamental, según asegura la psicóloga Lara Ferreiro.

En el momento de estar próximos a alguno de los fuegos forestales, lo que nos hace sentir "muchísima angustia y ansiedad", la profesional detalla que podemos "reaccionar de tres maneras".

La primera consiste en escapar, en huir del lugar; la segunda es el altruismo, poniéndonos rápidamente en acción para intentar ayudar a los seres queridos y las personas cercanas; y la tercera es la congelación, el hecho de "quedarse en shock" sin reacción a las llamas.

¿Cómo reaccionan los evacuados?

Lara Ferreiro asegura que la incertidumbre y el miedo son las principales sensación de las personas que se ven obligadas a abandonar sus casas debido al peligro de los incendios. En estos casos, apunta, se dice que "tenemos disonancia negativa", que significa que el cerebro "se va a lo peor".

No obstante, la psicóloga añade que un 30% de la población, los más optimistas, son quienes dan esperanzas al resto de los damnificados, convirtiéndose en "los esperanzadores del grupo" para que no haya "ese efecto contagio de pánico colectivo".

Cuestionada sobre qué perciben los ciudadanos tras el paso del incendio y ante un paisaje desolado, Ferreiro habla del "ecoduelo o duelo ambiental, la tristeza de ver todo el entorno arrasado". De hecho, subraya, "pueden desarrollar la pirofobia", es decir, un pánico a todo lo relacionado con el fuego.