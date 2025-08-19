Un joven de 22 años de nacionalidad británica ha resultado herido tras caer desde el tercer piso de un hotel en Ibiza

Muere un joven de 20 años al caer del tercer piso de un hotel en Ibiza

Un joven británico de 22 años ha resultado herido tras caer desde un tercer piso en un hotel de Sant Antoni. Según ha informado la Guardia Civil, este lunes sobre las 20:00 horas se recibió el aviso sobre un posible precipitado. Al llegar los efectivos sanitarios, se encontraron al joven consciente y éste fue trasladado a un centro sanitario.

Por el momento, se desconoce más información del joven. Continúa en el centro sanitario donde ha sido trasladado para tratar de estabilizarle, pero su pronóstico es reservado. Los agentes están investigando lo ocurrido para determinar las causas por las que el joven se precipitó por el balcón.

Hace un mes que otro turista murió en el Hotel Ibiza Rocks tras caer de su tercer piso. Con tan solo 20 años, falleció en el acto después de que los servicios de emergencia tuviesen que practicarle la reanimación cardiopulmonar.

Otro muerto hace tan solo un mes

El fallecido sufrió un politraumatismo, incompatible con la vida. No trascendió su nacionalidad ni las circunstancias de lo ocurrido, como en este mismo caso, que solo se sabe que el joven estaba de vacaciones, pero no por qué se tiro desde la vivienda.