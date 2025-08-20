Antonio Novillo, bombero instructor, explica a Informativos Telecinco cómo actúan los profesionales para acabar con los fuegos

En medio de la oleada de incendios que asola España, nuestra compañera Sandra Mir ha hablado con un profesional, Antonio Novillo, que explica qué procedimientos siguen para sofocar los fuegos. Solo los bomberos, personal altamente cualificado, pueden plantarle cara a las llamas.

Dependiendo del tipo de incendio, los bomberos actúan de una u otra forma, explica Novillo.

El primer escenario que puede darse en un incendio es cuando las llamas no alcanzan el metro y medio. En estos casos se ejecuta el ataque directo. Las herramientas son las básicas: mochila extintora, batefuegos, y palas.

En el segundo escenario las llamas ya superan el metro y medio y se pasa al ataque indirecto. Es cuando los medios aéreos entran en escena.

En esta fase se comienza a crear las líneas de defensa. “Para que cuando llegue el incendio no tenga el combustible para poder progresar”, explica Antonio Novillo, bombero instructor de APTB. El bulldozer y la motosierra entran en acción.

La quema del ensanche, cuando el fuego se complica

Escenario tres: la llama supera los dos metros y medio. Los efectivos no pueden acercarse a menos de 10 metros. Se adopta la técnica llamada ‘la quema de ensanche’.

“La zona ya quemada del incendio y sobre todo, la zona de cola y flancos, lo que hacemos ampliar esa zona para hacerla segura”, dice Novillo.

En el escenario cuatro la llama es superior a los tres metros y medio. Se procede a ejecutar un contrafuego. “Se prende fuego para que ascienda por la misma topografía del terreno y cuando llegue el incendio principal a esa cumbre se va a encontrar el combustible ya quemado y no va a avanzar ya de forma descontrolada”, explica el bombero.

En cada fase, siempre debe haber una vía de escape para garantizar la seguridad de los profesionales que se juegan la vida.