Estas son las carreteras afectadas por los incendios

Última hora de los incendios en España : El fuego obliga a evacuar Cardaño de Arriba, Palencia, por segunda vez
Tras 10 días de incendios, hay 21 fuegos activos de nivel dos en toda España
Cómo actuar si te sorprende un incendio forestal: las claves de un bombero para escapar a tiempo
Diez días después, nuestros montes continúan ardiendo. Hay 21 incendios activos en Ourense, en León, en Zamora y en Cáceres... Pueblos evacuados, casas arrasadas y miles de vecinos que ya no pueden más y que aseguran que están luchando solos contra el fuego para salvar sus casas y sus medios de vida.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha visitado este martes los fuegos de Cáceres y Zamora, ha prometido que en el próximo Consejo de Ministros declarará las zonas afectadas por los incendios en emergencia para facilitar las ayudas.
Los incendios en España
Mientras tanto, la situación de los incendios en León ha mejorado ligeramente y ha permitido que vecinos de 18 localidades hayan podido volver a sus casas. En Zamora, el incendio de Porto, de nivel 2, el martes a última hora obligó a evacuar dos pueblos más, e Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo.
En Galicia, hay activos ocho incendios, con más de 68.000 hectáreas quemadas en ellos, según el último parte facilitado por la Consellería do Medio Rural. Y en Extremadura, no hay desalojados por las llamas tras la vuelta a casa de los vecinos de Rebollar.
Este miércoles amanece con ocho carreteras cortadas, ninguna nacional por los fuegos. El AVE Madrid-Galicia sigue cortado y el que une la capital con Andalucía ha vuelto a circular tras ser suspendido por un incendio en Toledo.
Los bomberos acotan el fuego que en Yeles, Toledo
Los bomberos siguen trabajando en las labores de extinción del fuego declarado este martes en el interior de una nave dedicada al reciclaje de plásticos situada en el polígono industrial La Torrecilla Chica de la localidad toledana de Yeles.
Fuentes del Servicio de Atención y coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado que ya han acotado el fuego a una zona y que, de momento, se han visto afectadas tres naves.
Los trabajadores que se encontraban en la empresa abandonaron el lugar por su propio pie, por lo que no hubo afectados. No obstante, el fuego, iniciado pasadas las 18.00 horas, sí obligaba a cortar la circulación de trenes de Alta Velocidad del trayecto entre Madrid-Andalucía y las conexiones con Castilla-La Mancha. La circulación fue reanudada sobre las 22.00 horas del martes.
La agonía de los desalojados en el incendio: "Veo el fuego encima de mi casa"
La situación en Castilla y León es crítica. Tanto que miles de vecinos han pedido al Gobierno autonómico que declare el nivel 3 de emergencia, para que sea el Ejecutivo central el que coordine los recursos ante los fuegos. En el Bierzo, concretamente en Anllares, se sigue desalojando a gente. "Vi el fuego encima de mi casa", cuenta una mujer.Ir a la noticia
Concentración en Valladolid para pedir más medios contra los incendios
Ciudadanos vallisoletanos han convocado para este miércoles a las 20.00 horas, una concentración en Fuente Dorada con el objetivo de reclamar más prevención y sobre todo, ante la situación actual, más medios para atajar los incedios que asolan la Comunidad y pedir además que se asuman responsabilidades políticas.
Bajo el lema 'Contra el fuego de la inacción: ¡Prevención y medios ya!', los convocantes critican la falta de medios para hacer frente a la ola de incendios que afecta a la provincia y a amplias zonas de la Comunidad, donde la magnitud de la situación "supera la capacidad de respuesta de los recursos autonómicos y locales, lo que compromete la seguridad de la población y la protección del medio ambiente".
La concentración tiene como objetivo también pedir la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por la gestión de esta oleada de fuegos.
Los incendios provocan las mayores emisiones en España desde 2003
La ola de incendios forestales que asola la Península Ibérica este mes de agosto ha provocado las mayores emisiones en España desde al menos 2003, según el Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus (CAMS).
A principios de mes, las emisiones acumuladas de carbono por incendios forestales en España se situaron por debajo de la media estacional, a pesar de varios incendios activos. Sin embargo, en tan solo unos días, una actividad de incendios sin precedentes en varias regiones elevó las emisiones totales de incendios forestales del país para 2025, convirtiéndose en el total anual más alto en los 23 años.
Las observaciones del CAMS muestran que la calidad del aire en una amplia región de España se ha deteriorado, con concentraciones de partículas finas PM2.5 muy por encima de las directrices de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (que establecen una media de 24 horas de 15 picogramos por metro cúbico para PM2.5). El humo se ha propagado cientos de kilómetros, reduciendo la calidad del aire mucho más allá de las zonas de incendio inmediatas, como Francia, el Reino Unido y Escandinavia.
El fuego obliga a evacuar Cardaño de Arriba, Palencia, por segunda vez
La proximidad del fuego ha obligado a evacuar la localidad palentina de Cardaño de Arriba por segunda vez en tres días.
El fuego originado en Barniedo de la Reina (León) ha entrado por el valle de Mazobre y amenaza la zona del Alto Carrión en la Montaña Palentina.
La Junta ha declarado Índice de Gravedad Potencial 2 para este incendio que afecta al término municipal de Velilla del Río Carrión (Palencia) al existir "situaciones que podrían comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales".
Ocho carreteras cortadas por los incendios
Ocho carreteras españolas, ninguna de ellas nacional, continúan cortadas en la mañana de este miércoles a causa de los incendios forestales en varias provincias de Asturias y Castilla y León, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
En Asturias está cortada la carretera CO-4 entre Covadonga y Gamonéu, en ambos sentidos.
El resto de vías afectadas se encuentran en Castilla y León, todas en ambos sentidos, y son: en León, la LE-164, entre Yebra y Llamas de Cabrera; la LE-2703, entre Portilla de la Reina y Santa Marina de Valdeón; la LE-4212, entre Cariseda y Chano; la LE-5228, entre Salas de los Barrios y Bouzas; y la LE-7311, entre Nogar y Castrillo de Cabrera.
Además, en Zamora están cortadas la ZA-103, por San Martín de Castañeda; y la ZA-104, por Ribadelago.
21 incendios de nivel 2 siguen activos
Un total de 21 incendios calificados de nivel 2 por su peligrosidad siguen activos, sobre todo en Galicia, Castilla y León y Extremadura, lo que ha obligado a desalojar a más de 33.750 personas.
Hasta el momento, hay 33 detenidos desde el pasado 1 de junio y se ha investigado a 93 personas por su presunta participación en el origen de los fuegos, que han causado ya cuatro fallecidos.