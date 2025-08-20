Estas son las carreteras afectadas por los incendios

Tras 10 días de incendios, hay 21 fuegos activos de nivel dos en toda España

Diez días después, nuestros montes continúan ardiendo. Hay 21 incendios activos en Ourense, en León, en Zamora y en Cáceres... Pueblos evacuados, casas arrasadas y miles de vecinos que ya no pueden más y que aseguran que están luchando solos contra el fuego para salvar sus casas y sus medios de vida.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha visitado este martes los fuegos de Cáceres y Zamora, ha prometido que en el próximo Consejo de Ministros declarará las zonas afectadas por los incendios en emergencia para facilitar las ayudas.

Los incendios en España

Mientras tanto, la situación de los incendios en León ha mejorado ligeramente y ha permitido que vecinos de 18 localidades hayan podido volver a sus casas. En Zamora, el incendio de Porto, de nivel 2, el martes a última hora obligó a evacuar dos pueblos más, e Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo.

En Galicia, hay activos ocho incendios, con más de 68.000 hectáreas quemadas en ellos, según el último parte facilitado por la Consellería do Medio Rural. Y en Extremadura, no hay desalojados por las llamas tras la vuelta a casa de los vecinos de Rebollar.

Este miércoles amanece con ocho carreteras cortadas, ninguna nacional por los fuegos. El AVE Madrid-Galicia sigue cortado y el que une la capital con Andalucía ha vuelto a circular tras ser suspendido por un incendio en Toledo.