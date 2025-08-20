Marcas internacionales retiran campañas y los expertos alertan sobre los riesgos de normalizar cuerpos poco saludables

Zara retira dos fotos de su web tras quejas de la autoridad británica por mostrar modelos con delgadez “poco saludable”

Vuelven las modelos extremadamente delgadas al mundo de la moda y han sido varios los casos en los que se han tenido que retirar campañas o fotografías de marcas por denuncias a nivel mundial. Para muchos diseñadores, la ropa “luce mejor” en este tipo de cuerpos, aunque insisten en que deben ser saludables.

Lo que preocupa a las Autoridades de Estándares de la Publicidad es que las modelos tengan un aspecto saludable y no escuálidas pese a su delgadez. En el Reino Unido, marcas como Zara o Marks & Spencer han recibido advertencias y han tenido que retirar fotografías. No basta con que las modelos presenten certificados médicos, lo que preocupa es la imagen transmitida en fotos con clavículas demasiado marcadas o muslos delgados como pantorrillas.

Según los organismos de control, se trata de intentos deliberados de mostrar una delgadez extrema. Es la eterna polémica sobre la delgadez de las modelos.

El peligro de normalizar cuerpos que no son sanos

En España, sin embargo, no se registran tantas quejas.“ Sí que es verdad que hay más marcas que me piden tallas más pequeñas, pero por un tema totalmente objetivo, porque hay más mujeres que tienen una talla 36, 38 o 40 que mujeres que tengan la 46, 48 o 50”, explica Meri Anglés, fundadora de la agencia de modelos 'Patrona' .

Las modelos curvy han irrumpido con fuerza y rompen con el estándar de las medidas consideradas “perfectas”. No obstante, los expertos advierten del peligro de normalizar cuerpos que tampoco son sanos, crear un estándar de belleza inalcanzable pero sobre todo poco saludable, es algo que puede acarrear consecuencias muy negativas.