Un naufragio en Mallorca deja un fallecido y un herido grave entre 20 personas abordo de una patera

Pateras llegadas a las costas balearesEuropa Press
Un hombre ha fallecido y otro de 30 años ha resultado herido grave en el naufragio de una patera en la que iban 20 inmigrantes, ocurrido en la tarde de este miércoles en aguas de Mallorca.

Los afectados han contado a los sanitarios que llevaban 6 días en el mar a la deriva, ha informado el 061. Los servicios de emergencias se han activado por el rescate de la patera naufragada a las 15.30 horas.

El 061 ha atendido en total a 20 personas, uno de ellos un hombre rescatado en el mar por una embarcación y que parece proceder de la misma patera y los demás por Salvamento Marítimo.

