Raúl López, un vasco residente en Cali desde hace tres años, habría muerto apuñalado al enfrentarse a dos asaltantes en su vivienda

Raúl López, un joven vitoriano, fue asesinado el pasado lunes en la ciudad de Cali, al sudoeste de Bogotá, donde residía desde hace tres años. La Policía de Colombia baraja la hipótesis de que le mataran durante un robo.

Los padres del ciudadano español fallecido, de 39 años, se trasladan este viernes a Bogotá para conocer el desarrollo de la investigación, según ha informado a 'Radio Euskadi' la expareja del fallecido.

Raúl López entró en su casa, se encontró a dos ladrones y fue apuñalado

La que fuera pareja del asesinado, con el que tenía dos hijos, ha relatado que fue una vecina de este la que dio la voz de alarma tras observar la presencia de dos hombres en la vivienda de la víctima, que todavía no han sido identificados ni detenidos. Esta mujer entró en la casa posteriormente y se encontró a su vecino muerto.

Fue el consulado de Colombia el que llamó a la familia para comunicarle la noticia. La víctima, según las primeras investigaciones, habría sorprendido a los supuestos ladrones, que habrían accedido a su casa del barrio de Valle Grande de Cali para robar, y estos acabaron con su vida a puñaladas, destaca también 'Diario Vasco'. Los agentes investigarían un "homicidio".

El vitoriano habló con allegados con anterioridad: residía en una zona con problemas de seguridad

La expareja del joven alavés fallecido ha señalado que este había contado a sus allegados con anterioridad a los hechos y que en la zona en la que residía había problemas de seguridad.

Fuentes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz han señalado que mantienen contacto con la Delegación del Gobierno en el País Vasco para "conocer los avances y el desarrollo de las investigaciones" de la Policía en Cali.