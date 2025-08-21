Un cirujano alicantino ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio tras la muerte de su padre, a quien operó en el domicilio

Un cirujano alicantino ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio tras la muerte de su padre, de 94 años, el pasado martes a consecuencia de una sepsis, después de presuntamente haberle practicado una operación casera para amputarle varios dedos de los pies, ya que sufría problemas circulatorios y había comenzado a presentar gangrena, según han avanzado 'Levante' e 'Información'.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado que el hijo de la víctima ha sido detenido, aunque por el momento no han ofrecido más detalles sobre cómo se ha producido este suceso.

Tras la operación regresó a la residencia

Según las informaciones publicadas, el anciano regresó a la residencia de mayores en la que vivía de manera habitual tras haber pasado unos días con su familiar. Allí detectaron que el varón tenía un vendaje y que le faltaban varios dedos de los pies. El hombre fue ingresado en el Hospital de Sant Joan d'Alacant al complicarse su estado de salud. Posteriormente, tras empeorar, fue trasladado hasta el Doctor Balmis de Alicante, donde murió el pasado martes por una sepsis.