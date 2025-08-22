Celia Molina 22 AGO 2025 - 10:20h.

El youtuber, enfermo de ELA, montó un crowdfunding para ayudar a la mujer, que no podía pagar el alquiler por los costes de la enfermedad

Jordi Sabaté, enfermo de ELA y activista, le pide a Pedro Sánchez que no les abandone: "Es cuestión de vida o muerte"

El youtuber Jordi Sabaté Pons, enfermo de ELA (esclerosis lateral amiotrófica) ha anunciado que, gracias a la colaboración ciudadana, ha conseguido frenar el desahucio de una mujer en Santa Susanna, un municipio de Barcelona, a la que le iban a embargar la casa por no poder pagar el alquiler. La afectada, también enferma de ELA, no podía hacer frente a sus pagos mensuales debido a los altísimos costes de la enfermedad.

Según el Estudio de costes de la ELA para las familias en España, publicado por la Fundación Luzón, un paciente en fase avanzada, que requiere cuidados en todas sus actividades cotidianas, debe asumir un coste anual de 114.000 euros, entre gastos fijos y recurrentes. Por ello, la mujer defendida por Jordi Sabaté no podía pagar sus cuotas. Para ayudarla, creó un crowdfunding y, gracias a las donaciones altruistas, consiguió los 5.900 euros que debía, si bien en el ayuntamiento de la localidad, Jordi y el hijo de la afectada se han encontrado más de una sorpresa. Así lo ha contado el youtuber a través de sus redes sociales:

El ayuntamiento les cobra más de dos mil euros de intereses

"Os informo que, gracias a la solidaridad de la sociedad civil española, hemos conseguido parar el embargo de la casa de una mujer enferma de ELA en Santa Susanna, por no poder afrontar el coste de la enfermedad, a través de un crowdfunding", decía Sabaté en su primer tuit, satisfecho de poder dar esta noticia. Sin embargo, al llegar al ayuntamiento de Santa Susanna, donde debían abonar la deuda, se encontraron con que los funcionarios responsables estaban "de vacaciones" y, por lo tanto, no podían pagar. Esto provocó el enfado de Jordi y del hijo de la mujer encausada, que se fueron a Malgrat para zanjar definitivamente el problema.

Allí, se enteraron de que, además de la deuda de 5.900 euros que estaba pendiente, debían pagar también hasta 2.121 euros de intereses, es decir, un 37% del total. Sabaté se ha "llenado de odio" ante un interés tan sangrante, intentando que los servicios sociales lo condonaran. "¿A dónde va a ir el dinero de estos intereses? A la Ley de la ELA, no", se ha quejado en sus redes. Finalmente, todo el dinero ha sido abonado y el hijo de la mujer enferma le ha dado las gracias tanto a Jordi como a todos los ciudadanos de "gran corazón" que la han ayudado.