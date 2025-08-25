El senderista de 64 años fallecido realizaba la ruta entre Tresviso y Urdón con un grupo de otras tres personas

SantanderEl senderista de 64 años que falleció el domingo por la tarde tras caer por una pendiente mientras realizaba la ruta entre Tresviso y Urdón con un grupo de otras tres personas es un vecino de Santander.

Así lo ha informado este lunes la Guardia Civil, que investiga las causas de lo ocurrido aunque, a priori, todo apunta a que se trata de un accidente.

Helicóptero de rescate

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió el aviso en torno a las 19.00 horas y movilizó hasta el lugar al helicóptero del Gobierno de Cantabria.

Una vez en la zona, la médico de la aeronave únicamente pudo confirmar el fallecimiento.

El cuerpo quedó a disposición del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil.