Evacuan a un senderista de 72 años fallecido en el Pirineo aragonés

El hombre, vecino de Zaragoza, sufrió una parada cardiorrespiratoria cuando realizaba una travesía de ascenso al pico Pelupín

Muere un senderista español de 67 años al sufrir una caída en los Pirineos franceses

Especialistas de la Guardia Civil han evacuado este domingo el cuerpo sin vida de un senderista de 72 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria mientras realizaba una travesía de ascenso al pico Pelupín en Linás de Broto, en el municipio pirenaico de Torla (Huesca).

Según informa el Instituto Armado, la voz de alerta fue dada sobre las 8:35 horas a través de una llamada hecha al servicio de emergencias del 112 para informar de la situación en la que se encontraba el senderista, vecino de Zaragoza.

Los efectivos desplazados a la zona comprobaron que el senderista presentaba signos no compatibles con la vida, por lo que procedieron a la evacuación y traslado del cuerpo al aparcamiento cercano de Cotefablo, donde aguardaban los servicios funerarios para su traslado al Instituto de Medicina Legal de Aragón en Huesca.