“Tenemos que naturalizar lo que es el proceso de la vida y darle las gracias", aconseja el psicólogo José Antonio Galiani

Existe, pero puedes evitarlo: ¿cómo superar el miedo a envejecer?

Compartir







El miedo a hacernos mayores, a envejecer, cada vez está más extendido entre la juventud. Pese a que sumar años de vida suele celebrarse y supone seguir atesorando experiencia en el camino del día a día, cada vez son más los que se obsesionan con determinados efectos del inexorable paso del tiempo, como informa en el vídeo Tatiana Ojeda.

“Cada vez me voy haciendo viejo y cada vez le voy viendo más las orejas al lobo”. “Sí tengo miedo al tipo de futuro que me espera”, expresan algunos al ser preguntados por la cuestión.

“Es un miedo irracional, un miedo neurótico a envejecer, a cumplir años. El ser humano está pretendiendo ganarle esa partida a la vida” explica Jos�é Antonio Galiani, psicólogo del Centro Galiani, al preguntarle por la denominada ‘midorexia’; por ese miedo a envejecer.

El miedo a envejecer, extendido con las redes sociales

En esa partida frente al temor a hacerse mayor entra el pulso por frenar el envejecimiento: tratamientos estéticos, cremas, maquillajes con todo tipo de productos… Todo ello también se está extendiendo y las redes sociales no ayudan: “Uno ve que tiene la vida perfecta, la piel perfecta”… señala una joven al ser preguntada por la cuestión, haciendo ver ese mensaje, esa imagen y esa vida idílica que a menudo muchos comparten en sus perfiles.

PUEDE INTERESARTE Cómo combatir la soledad después de los 50

A ese respecto, el mayor consejo lo dan los profesionales de la salud mental: “Tenemos que naturalizar lo que es el proceso de la vida y darle las gracias, evidentemente, a que hemos vivido y hemos cumplido años, y seguramente hemos tenido una vida gozosa”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En esa línea, racionalizando el paso del tiempo, varios entrevistados aseveran ante nuestras cámaras: “La vida es así”. “Mientras más mayor eres más a gusto estás con tu físico y con quién eres”.

Así, lo imprescindible, apuntan, es superar ese empeño constante en retrasar lo inevitable y empezar a verlo como un aprendizaje.