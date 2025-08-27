Encuentran el cadáver de un inmigrante enredado en las redes de la almadrabeta de Ceuta

El cuerpo fue trasladado inicialmente hasta la sede del Servicio Marítimo y posteriormente conducido al Instituto de Medicina Legal de Ceuta

Un total de 176 inmigrantes, entre ellos, un fallecido, llegan a Gran Canaria tras un rescate largo y complejo en alta mar

Compartir







El cadáver de un inmigrante ha sido localizado este miércoles enredado en las redes de la almadrabeta de Ceuta según fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil. El fallecido es un joven de origen magrebí y llevaba únicamente un bañador y, según las primeras estimaciones, llevaría poco tiempo ahogado en el mar.

El hallazgo fue comunicado por los trabajadores de la almadrabeta, quienes alertaron a la Guardia Civil tras descubrir un cuerpo atrapado entre las redes, y una patrullera del Servicio Marítimo del instituto armado se desplazó hasta el lugar para proceder a la recuperación del cadáver.

PUEDE INTERESARTE Críticas a la violencia usada por algunos bañistas para detener a los migrantes llegados a una playa de Granada

El cuerpo fue trasladado inicialmente hasta la sede del Servicio Marítimo y posteriormente conducido al Instituto de Medicina Legal de Ceuta, donde está previsto que se le practique la autopsia para confirmar las causas exactas del fallecimiento.

Ascienden a 23 los muertos que han aparecido en las costas de Ceuta desde inicios de año

Con este hallazgo, son ya 23 los muertos que han aparecido en las costas de Ceuta desde comienzos de año y seis en lo que va de agosto.

Este nuevo caso se suma a la larga lista de inmigrantes que han perdido la vida en el mar en su intento de alcanzar las costas de la ciudad autónoma, en un fenómeno que se ha intensificado en los últimos meses y que evidencia los riesgos de estas travesías.

PUEDE INTERESARTE El momento del desembarco, uno de los más peligrosos en los rescates a migrantes en el mar

Las autoridades mantienen activos los dispositivos de vigilancia marítima ante la persistencia de intentos de entrada por mar, mientras la cifra de muertes en lo que va de año continúa en aumento.