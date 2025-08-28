El legítimo dueño había hecho un reintegro de ese dinero, pero como no había salido después de unos minutos, abandonó el lugar

La Policía ha informado de lo sucedido indicando qué se debe hacer en casos como este

Un ciudadano de Salamanca se ha convertido en noticia por su acto cívico y responsable después de toparse en una entidad bancaria con nada más y nada menos que 500 euros que se habían quedado en la ranura de un cajero. Inmediatamente, llamó a las autoridades para informar de lo ocurrido, dando paso así a una investigación para localizar al legítimo dueño.

En esa llamada, el ciudadano indicaba que había encontrado esa cantidad de dinero y nadie se encontraba en el referido cajero, por lo que los agentes recogieron el efectivo y lo depositaron en dependencias policiales, al tiempo en que instruyeron el atestado preceptivo.

Tras ello, comenzaron las pesquisas y las gestiones con la entidad bancaria involucrada para determinar el legítimo propietario de esos 500 euros.

Los 500 euros no salían del cajero y el legítimo dueño decidió marcharse antes de tiempo

Según averiguaron las autoridades, el legítimo dueño de ese dinero había realizado un reintegro por esa cuantía y coincidía en día y hora. Sin embargo, según indicó, el dinero no había salido después de unos minutos, motivo por el cual abandonó el lugar.

Tras lo ocurrido, los 500 euros fueron entregados por parte de Policía Nacional a su legítimo propietario, toda vez que el mismo no le había sido reembolsado por la entidad bancaria.

Ante lo sucedido, las autoridades recuerdan que en estos casos en los que el cajero no entregue la cantidad de dinero requerida, los afectados se pongan en contacto con la entidad bancaria correspondiente, toda vez que puede ser un error del sistema o incluso un ilícito penal por la manipulación fraudulenta del cajero por parte de terceros.