Enaire, el gestor de la navegación aérea en España, activó los protocolos necesarios para dar prioridad al vuelo en el espacio aéreo

Un vuelo procedente de Barcelona, desviado a Málaga: una mujer embarazada requirió atención médica urgente

Un vuelo de la aerolínea TUI que cubría la ruta entre Ámsterdam y Gran Canaria tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia debido a una pasajera embarazada que necesitaba atención médica urgente. La tripulación detectó la situación y alertó de inmediato a los controladores aéreos para priorizar el aterrizaje.

Coordinación de Enaire

El avión despegó del aeropuerto de Ámsterdam con destino al aeropuerto de Gran Canaria, pero ante la emergencia médica, el control aéreo gestionado por Enaire coordinó un operativo especial para facilitar la maniobra de aterrizaje. Gracias a esta rápida actuación, se redujo el tiempo de llegada y se pudo garantizar que la pasajera recibiera atención médica lo antes posible, informa La Provincia.

Enaire, el gestor de la navegación aérea en España, activó los protocolos necesarios para dar prioridad al vuelo en el espacio aéreo y coordinó con los servicios de emergencia en tierra para que estuvieran preparados para asistir a la pasajera nada más tocar tierra. Esta coordinación permitió que el aterrizaje se realizara sin contratiempos y que la atención médica fuera inmediata.

La pasajera embarazada fue atendida rápidamente tras el aterrizaje y se encuentra en proceso de recuperación.

