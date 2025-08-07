La aerolínea británica EasyJet investiga cómo el joven, de 15 años, eludió la seguridad y embarcó sin billete rumbo a Milán

Un menor británico que había venido a pasar las vacaciones a España finalizó esta semana los días de descanso a miles de kilómetros de su domicilio. El motivo fue una insólita situación vivida en el aeropuerto de Mahón, en Menorca, el pasado lunes 4 de agosto.

El joven, de 15 años, perdió el rastro de su familia en tierras baleares y, después de eludir el control de embarque, accedió a un avión de EasyJet con destino a la ciudad italiana de Milán, según una información publicada por el diario inglés 'The Guardian', cuya salida estaba programada para las 9:25 horas.

La madre viajó inmediatamente a Italia

El adolescente tenía que haber volado con sus padres, en un avión de la compañía Tui, rumbo al aeropuerto de Stansted, en Londres. Al percatarse de la desaparición poco antes del despegue, y tras la alerta de los progenitores, se activó el protocolo específico para la localización de menores extraviados.

Fue entonces cuando la Policía Nacional comenzó las labores de búsqueda. Al revisar las cámaras de seguridad de la zona de embarque, los agentes descubrieron que el menor había logrado eludir la seguridad antes de embarcar en un vuelo que ya había despegado, a las 9:29 horas, y que se dirigía al aeródromo milanés de Malpensa.

La tripulación se percató de la presencia del joven a bordo durante el trayecto y, una vez que el aparato tomó tierra, las autoridades locales y miembros de la compañía se hicieron cargo de él, que se encontraba en perfecto estado, hasta la llegada de la madre, que viajó ese mismo día para acompañar a su hijo en otro vuelo, esta vez sí, de regreso a casa.

Un portavoz de la aerolínea británica de bajo costo confirmó que habían abierto una investigación interna, en colaboración con el aeropuerto de Mahón y la empresa responsable del servicio en tierra en Menorca, para determinar cómo fue posible que un menor de edad llegara a embarcar y a viajar sin billete.