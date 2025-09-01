Logo de InformativosInformativos
Buscan a un hombre de 35 años desaparecido mientras se bañaba en el río Segura: fue arrastrado por la corriente aguas abajo

El hombre despareció después de ser arrastrado por la corriente.Informativos Telecinco.
Efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local buscan desde el pasado domingo a un hombre ecuatoriano de 35 años que desapareció mientras se bañaba junto a unos amigos en el río Segura, a la altura de Abarán (Murcia).

Al joven, residente en Jumilla, que había viajado hasta Abarán para pasar el día junto a sus amigos, se le vio por última vez cuando se zambullía en la playa fluvial del Jarral y fue arrastrado por la corriente aguas abajo.

En su búsqueda intervinieron Policía Local, Guardia Civil, Bomberos del CEIS y helicópteros de la Región de Murcia, uno de ellos con rescatadores. Este lunes, la Guardia Civil continuó sin éxito la búsqueda, ayudada por medios de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, incluido un helicóptero.

