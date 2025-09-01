La Guardia Civil ha detenido a una persona relacionada con la desaparición de José y Edwin, los dos hombres que están desaparecidos desde abril en Mazarrón, Murcia

Hallan restos humanos en la casa de Mazarrón, Murcia, donde buscaban a José Patricio y Edwin Guillermo, dos desaparecidos desde abril

La Guardia Civil ha detenido a una persona por su implicación en la desaparición, el pasado mes de abril, de José Patricio Chango, de 43 años, y Edwin Guillermo Cambal, de 32, ambos ciudadanos ecuatorianos que residían en una urbanización de Mazarrón (Murcia).

Especialistas en criminalística de la Guardia Civil se desplazaban el pasado viernes desde Madrid a la vivienda en la que residían los desaparecidos, en la urbanización Camposol, donde se hallaron restos humanos, para analizar los restos, extraídos de una excavación subterránea.

Los dos cadáveres, según fuentes de la Benemérita, podrían corresponder a los desaparecidos, aunque se está a la espera de su identificación. Las diligencias que instruye un juzgado de Totana han sido declaradas secretas. De hecho, para esta investigación se ha decretado el secreto de actuaciones, por lo que lo único confirmado a esta hora, según fuentes del Instituto Armado es este hallazgo, aunque aún está por confirmar si los restos pertenecen a uno o varios cuerpos.

Sobre la investigación

Según apuntan las denuncias de las desapariciones de estos dos hombres, el rastro de José Patricio y Edwin Guillermo se perdió al finalizar su jornada laboral en una empresa de construcción de reformas y piscinas que trabaja en la costa de Mazarrón el pasado 16 de abril de 2025.

Según confirmaba la propia exmujer de Edwin Guillermo, el desaparecido protagonizó un incidente con un miembro de estas bandas seis meses antes de desaparecer. Todo comenzó por el supuesto robo de un móvil en un restaurante de Murcia. Al parecer, el desaparecido y padre de sus dos hijos gemelos se peleó con unos hombres "de Honduras o de Guatemala" que le habían robado su teléfono.

Otro hilo del que han tirado los investigadores son las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de una gasolinera de Fuente Álamo. En ellas se ve el Citroën C5 de José Patricio ocupado por varias personas, ninguna de ellas identificadas como los dos desaparecidos. Por eso, los investigadores tratan de averiguar qué hacían esas seis personas dentro del coche de José Patricio y cómo consiguieron el vehículo.