Un agente de la Guardia Civil fuera de servicio se encontró con el hombre gravemente herido y avisó al SUMA 061

Se encuentra hospitalizado en el Hospital Son Espases de Palma de Mallorca

MallorcaUn hombre se encuentra herido grave tras haberse precipitado el pasado domingo por la noche por el hueco de una escalera de un edificio de Santa Ponsa, en el municipio de Calviá, Mallorca.

Fue un agente de la Guardia Civil que se encontraba fuera de servicio el que encontró al hombre con lesiones muy graves por la caída, alertando inmediatamente al 061 para solicitar asistencia sanitaria.

Una vez en el lugar, los efectivos de Emergencias lograron estabilizarlo, procediendo a su inmediato traslado al Hospital Son Espases de Palma, donde permanece ingresado con pronóstico reservado.

El hombre cayó por el hueco de la escalera de un edificio de Santa Ponsa

De entre 50 y 55 años, según informa el medio local Crónica Balear, en el momento de los hechos el varón estaría ebrio y cayó por el hueco de la escalera de un edificio.

Al borde de la medianoche, en torno a las 23:50 del domingo, el efectivo de la Guardia Civil fuera de servicio, vecino de la zona, se encontró con la situación por sorpresa, dando el correspondiente aviso al SAMU para su auxilio.

Según el citado medio, sufría un traumatismo craneal grave y un neumotórax y fue trasladado en estado crítico.