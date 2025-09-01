Logo de InformativosInformativos
Accidente de tráfico

Muere el conductor de un patinete en un accidente con un coche en El Ejido, Almería

Imagen de recurso de una ambulancia
EP

  • El accidente se ha producido en la carretera AL-9008, en El Ejido (Almería)

  • Los sanitarios que se han desplazado al lugar del accidente no han podido más que confirmar la muerte del conductor del patinete

Una persona, de la que no han trascendido más datos, ha perdido la vida al chocar un turismo y un patinete en la carretera AL-9008, en El Ejido (Almería), según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El accidente se ha producido a las 6,00 horas de esta mañana, cuando el 112 ha recibido varios avisos por el choque de un coche y un patinete, quedando el conductor de este último gravemente herido, en la carretera que une las localidades de San Agustín y Almerimar.

Los sanitarios han confirmado la muerte del conductor del patinete

Tras el aviso de los testigos al Teléfono de Emergencias se ha activado, de inmediato, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a la empresa responsable del mantenimiento de la vía.

A su llegada, los sanitarios no han podido más que confirmar la muerte del conductor del patinete, del que se desconoce identidad, en el lugar del accidente.

