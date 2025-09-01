Los detenidos son tres mujeres y seis varones de entre 17 y 55 años

La víctima, un hombre de 30 años, recibió tres tiros a quemarropa

ToledoLa Guardia Civil ha detenido a nueve personas, tres mujeres y seis varones uno de los cuales es menor, al desarticular un grupo criminal responsable de un intento de asesinato ocurrido el pasado 4 de agosto en la Puebla de Montalbán (Toledo), cuya víctima, un hombre de 30 años, recibió tres disparos a quemarropa.

Según ha explicado la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, este lunes en rueda de prensa, todos los detenidos pertenecen al mismo clan familiar.

En los registros realizados se han intervenido varias armas de fuego o 7 kilos de marihuana dispuesta para su venta, entre otros efectos.

No se descartan nuevas detenciones

Por su parte, el coronel jefe de la Comandancia de Toledo, José María Gil, ha detallado que los detenidos tienen entre 17 y 55 años y que la operación, denominada 'Reginae', no se da por cerrada y no descartan nuevas detenciones.

Tolón ha resaltado que la investigación se ha llevado a cabo en un tiempo "récord" y ha permitido hacer de los pueblos de la provincia "un lugar más seguro para vivir".