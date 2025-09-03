La realidad en la que viven Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo dos años después del caso Daniel Sancho

Alfredo Arrién, abogado de Nilson, de las presuntas coacciones de Rodolfo Sancho a su cliente: "Tiene pruebas y se va a ratificar"

Este miércoles 3 de septiembre, Rodolfo Sancho tiene una cita en los juzgados relacionada con la demanda que presentó Nilson Domínguez, el testigo venezolano que acusó a la defensa de Sancho de intentar comprar su testimonio.

Todo comenzó el verano de 2024, fecha en la que tuvo lugar el juicio contra Daniel Sancho por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta y que terminó con una condena de cadena perpetua. Estaba previsto que Nilson declarase a favor del español, ya que habría sufrido presuntos abusos por parte del cirujano, pero no se presentó en la Corte de Koh Samui. Poco después, denunció al actor y acusó a su defensa de haber intentado comprar su testimonio para beneficiar a su hijo durante el juicio y aseguró que le habían hecho llegar dinero como "agradecimiento" por su colaboración.

El mismo día que Rodolfo Sancho tiene una juicio en los juzgados de Fuerteventura para tratar de defenderse de estas acusaciones, 'Vamos a ver' ha contado en el plató con Marcos García-Montes, abogado que llevó la defensa del condenado en Tailandia: "Mi equipo legal ha tenido conocimiento de esto por la prensa, no conocemos a Nilson ni sabemos absolutamente nada", ha comenzado.

Marcos García-Montes: "Mi equipo legal ha tenido conocimiento de esto por la prensa"

"En la preparación del juicio, lo único que se hace es proponer a un testigo que en principio iba a declarar. Nosotros no sabemos nada de este tema y habrá que preguntarles a los que intervinieron en esto. No sé quién se puso en contacto con este hombre, solamente sé lo que he leído en la prensa", ha continuado recalcando.

Sobre si Carmen Balfagón y Ramón Chipirrás, los cuales se habrían puesto en contacto con este testigo, le habrían ofrecido a este testigo, García-Montes ha respondido: "No, yo no sabía nada de él. Vi que estaba propuesto este señor cuando iba a empezar el juicio. Rodolfo me dijo que había un testigo que podía venir a declarar y me preguntó cómo se haría. No sé lo que sabía el tal Nilson y lo que se nos dice es que es él quien contacta con gente de España para ofrecerse a declarar".