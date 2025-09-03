Lejos de dejarse amedrentar, siguieron al presunto agresor y lo grabaron denunciándolo ante la Guardia Civil

El Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza investiga los hechos

Dos mujeres han denunciado haber sido asaltadas de madrugada por un hombre que, en plena calle en un pueblo de Zaragoza, comenzó presuntamente a realizarles tocamientos. Ambas, además de alertar a la Guardia Civil, siguieron al varón y le grabaron con un teléfono móvil para facilitar su detención.

Según avanza el medio Heraldo, lejos de dejarse amedrentar por él, ambas mujeres decidieron seguirle, móvil en mano, para acompañar la grabación a la denuncia.

El presunto agresor sexual, investigado

De acuerdo con el citado medio, las mujeres explicaron a los agentes que el implicado habría acabado pidiendo perdón varias veces, pero procedieron con la denuncia defendiendo que, si la víctima de sus actos hubiese sido alguien más joven, todo podría haber escalado resultando todavía peor.

Así, el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza investiga ahora los hechos acontecidos.