A pesar de los enjambres sísmicos que se dan en la isla desde 2017, los expertos descartan una erupción a corto o medio plazo

Registran un nuevo enjambre sísmico en el Teide con más de 90 terremotos de muy baja magnitud

Compartir







En Tenerife hay inquietud por el último enjambre sísmico registrado en el Teide, con más de 90 terremotos de muy baja magnitud. Son muchos los que preguntan si se avecina una posible erupción volcánica. Informativos Telecinco ha hablado con un volcanólogo para analizar la situación en la isla. Informa en el vídeo Romen García.

Allí la vigilancia se ha intensificado en los últimos meses. En la isla se registran diariamente entre dos y tres terremotos de baja magnitud, pero desde 2017 se vienen produciendo enjambres sísmicos, hasta 110 que generan ligeras deformaciones de terreno y emisión de gases desde el cráter del Teide.

No obstante, los expertos aseguran que se puede descartar la posibilidad de una erupción en el corto o medio plazo y que con los indicios que se cuenta actualmente no se justifica elevar el semáforo de emergencia volcánica hasta el nivel amarillo, como pasó en las semanas previas a la erupción de La Palma.

"Esta sismicidad tiene un interés exclusivamente científico. No hay razón para subir al nivel amarillo porque no hay indicación ni lejana de una erupción venidera", recalca Luca D' Auria, vulcanólogo de Involcan.