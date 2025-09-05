La agresión se prolongó durante alrededor de una hora y la víctima escapó saltando por una ventana cuando pudo aprovechar una oportunidad

Agentes de la Policía Nacional ya han detenido al varón

Un hombre ha sido detenido en Calatayud por propinar una brutal paliza a su novia en un domicilio del que pudo escapar en un momento dado saltando por una ventana.

En la vivienda, según la propia víctima relató a la Policía, fue golpeada con patadas y puñetazos, e incluso con una barra de hierro; un ensañamiento que se prolongó durante alrededor de una hora y en la que el agresor, al parecer, también le rociaba la cara con vinagre cada vez que perdía la consciencia, según avanza el medio ‘El Heraldo’.

La víctima escapó de la paliza de su novio saltando por la ventana

Alertados por unas jóvenes que habían visto a la pareja discutiendo en la calle, no fue hasta que una patrulla llamó a la puerta del piso en el que se produjeron los hechos cuando la víctima, aprovechando el momento, saltó directamente por una ventana desde la altura de una primera planta para escapar de allí y huir de su novio.

Según el citado medio, agentes de la Policía Nacional detuvieron al presunto agresor durante la madrugada del pasado lunes, siendo condenado dos días después por la brutal paliza.