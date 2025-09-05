El cuerpo de la mujer, de unos 30 años, presentaba signos de violencia, "compatibles con una agresión sexual"

Los Mossos han detenido a un hombre una hora después de que se encontrara a la fallecida en un céntrico piso de Lloret de Mar, en Girona

Un hombre, de 35 años, ha sido detenido por su presunta implicación en la muerte de la mujer, en un céntrico piso de uso turístico en Lloret de Mar (Girona). Los Mossos d'Esquadra han sido alertados por el empleado que gestionaba los apartamentos después de hallar a la víctima, que presentaba signos de violencia "compatibles con una agresión sexual", según fuentes cercanas al caso, que está bajo secreto de sumario. Una información del periodista Ricard Martin.

El gestor de unos apartamentos turísticos, ubicados en un edificio del número 16 de la calle Sant Bartomeu, muy cerca del Ayuntamiento de Lloret de Mar, ha ido a uno de los pisos turísticos a hacer el 'check out' –la salida- de los huéspedes y ha encontrado a una mujer muerta con signos de violencia con señales de haber sufrido una violación.

El empleado ha alertado a la Policía Local, y se sumaron los agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de Girona para hacerse cargo de la investigación. Los investigadores han llevado a cabo la Inspección Ocular Técnico Policial (IOTP) del escenario del crimen y han recogido todos las pruebas indicios que pudieran aportar información para localizar al autor de los hechos.

La autopsia dará pistas sobre la muerte violenta de la mujer

Además, han interrogado a la persona que ha encontrado el cadáver para saber la identidad de las personas que se alojaban en el piso y si podían tener algo que ver tanto con la víctima como con el homicida.

Unas horas después, han detenido a un hombre por su presunta relación con el crimen. El cuerpo de la víctima ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Girona, donde los forenses realizarán la autopsia en las próximas horas.

El juzgado de Instrucción de guardia de Blanes se ha hecho cargo del caso y ha decretado el secreto de las actuaciones. El Ayuntamiento de Lloret de Mar ha convocado para mañana a mediodía en la Plaça de la Vila, frente al edificio consistorial, un minuto de silencio para mostrar su rechazo por la muerte violenta de una mujer en el municipio.