El incendio de Castromil, Zamora, se agrava y sube a IGR 2

El incendio forestal que se originó el viernes en el municipio zamorano de Castromil ha subido a Índice de Gravedad Potencial 2

Se trata de la segunda subida en gravedad de este fuego

El incendio forestal que se originó el viernes en el municipio zamorano de Castromil ha subido a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 al suponer una "amenazar seria" a poblaciones cercanas y exigir medidas de socorro de la población o protección de bienes.

Se trata de la segunda subida en gravedad de este fuego después de que a primera hora de este sábado el Infocal elevara a IGR 1 un incendio que se originó a las 15.33 horas del viernes por causas que se investigan.

Un operativo compuesto por más de 25 medios

En el lugar trabaja un operativo compuesto por más de 25 medios, en concreto cinco agentes medioambientales, dos técnicos, dos cuadrillas, cinco brigadas, un bulldózer, dos autobombas y siete medios aéreos.