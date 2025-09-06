Redacción Galicia 06 SEP 2025 - 11:29h.

17 incendios en las parroquias de Goiriz y Lanzós de Vilalba, Lugo, fueron provocados: dos detenidos

La Policía afirma que los arrestados trataban de generar una alarma social en las aldeas al causar los fuegos

LugoLas investigaciones de los incendios que calcinaron 336.345 las hectáreas en España este verano siguen dando frutos. Así, hay dos detenidos más por presuntamente provocar hasta 17 forestales en Vilalba (Lugo).

Se suman al vecino de Mazaricos arrestado hace unos días y también al incendiario de Vilardevós, que incluso anteriormente echaron de su pueblo por causar otros fuegos.

En lo que va de 2025, la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia ha detenido o investigado a 23 personas como presuntas autoras de incendios forestales, según han informado desde el Cuerpo.

Agentes destinados en Lugo trabajaron junto a los de UIFO de la Consellería de Medio Rural para averiguar el origen de casi una veintena de hechos ocurridos en las parroquias de Goiriz y Lanzós, en Vilalba.

Entre las 23 y las 3 horas de la noche

Finalmente, las pesquisas de la llamada 'Operación Lapa' acabaron con la identificación de dos hombres. Fueron puestos a disposición judicial con las diligencias practicadas.

Los encargados de investigar los incendios descubrieron que siguieron patrones comunes. Uno de ellos era que se iniciaron en los bordes de pistas forestales y otro que siempre cuando era de noche.

En concreto, entre las 23 y las 3 horas de la madrugada comenzaron a arder esos espacios naturales. Las llamas afectaron, sobre todo, a zonas boscosas. No se hallaron rastros de material acelerante ni medios de ignición.

Generar alarma social

Esta repetición de fuegos y su ubicación cerca de las viviendas donde residían los sospechosos indican una clara intención de generar una alarma social, indican desde la UPA.

La Xunta de Galicia vuelve a llamar a la concienciación y a la prudencia para evitar incendios como los registrados este agosto en territorio gallego. El teléfono gratuito 085 permite alertar, en caso de detectarse alguno.