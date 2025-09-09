Herido grave un menor tras recibir tres cornadas en Mocejón

El herido ha sido trasladado de urgencia al hospital universitario de Toledo tras ser estabilizado en el lugar de los hechos por los sanitarios

El suceso ha provocado gran conmoción en el municipio sagreño

Un menor de 17 años ha resultado herido grave este martes tras recibir tres cornadas en una suelta de reses en Mocejón (Toledo).

Los hechos han tenido lugar durante una suelta de reses en la mencionada localidad toledana, cuando un joven ha sido embestido por uno de los astados al intentar subirse a las escaleras de una plataforma situada en el centro de la plaza, han explicado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

Asimismo, han precisado que el menor ha recibido tres cornadas y que ha sido trasladado al Hospital Universitario de Toledo con heridas inciso-contusas en hombro y abdomen.

Fuentes de este centro hospitalario han confirmado a EFE que el el pronóstico del percance es "grave".

Los servicios sanitarios, integrados en el dispositivo especial de seguridad, actuaron con rapidez. El incidente ha marcado el desarrollo de las fiestas patronales de Mocejón, localidad sagreña que hoy celebra el Día del Toro.