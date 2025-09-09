El campeón brasileño de culturismo Valter de Vargas Aita fue apuñalado presuntamente a manos de su pareja

Valter recibió múltiples puñaladas en el cuello, la cara, el abdomen y la espalda

El campeón brasileño de culturismo Valter de Vargas Aita, de 41 años, perdió la vida tras ser apuñalado en un apartamento de Chapecó, en el estado de Santa Catarina. El suceso ocurrió durante una fuerte discusión con su pareja, una mujer de 43 años con la que compartía vivienda, que habría sido la presunta atacante.

De acuerdo con la investigación inicial, el altercado terminó de forma violenta y Valter recibió múltiples puñaladas en el cuello, la cara, el abdomen y la espalda. Gravemente herido, intentó salir del domicilio, dejando un reguero de sangre en las escaleras y pasillos del edificio, pero finalmente cayó sin vida antes de poder recibir ayuda.

Su pareja estaba acusada de asesinato en otra causa

La mujer también sufrió una herida por arma blanca y fue trasladada de urgencia a un hospital, donde permanece ingresada en estado grave tras ser operada. Las autoridades han confirmado que sobre ella pesaba una orden de detención previa, ya que estaba acusada de asesinato en otra causa y debía cumplir una condena de 15 años de prisión.

El caso está en manos de la Policía Civil, que investiga lo ocurrido para esclarecer cómo se desencadenó la pelea que terminó en tragedia.