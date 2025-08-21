Carlos Otero 21 AGO 2025 - 09:30h.

Durante mas de siete años Paulette y Juan Faro fueron una pareja muy admirada en el mundo del fitness

Sofía Suescun sorprende con un cambio de look en medio de la polémica con Juan Faro: "Cambios rápidos con vuelta atrás"

Los rumores de relación entre Sofía Suescun y el influencer Juan Faro han puesto a todo el entorno del creador de contenido en la picota. En este sentido, hoy ponemos el foco en su exnovia, la reina del culturismo María Paulette Aranguren. Conocida en redes como @lapaulettefitness, es una auténtica eminencia del sector. Sin embargo, no habla muy bien del amigo especial de Suescun, con quien mantuvo una relación de pareja durante casi ocho años.

Paulette, de 45 años, es una figura muy celebrada en el mundo del culturismo femenino. Comenzó su trayectoria en 2012 y ha logrado consolidarse como una profesional de élite. Además de su faceta como atleta, María Paulette ejerce como dietista-nutricionista certificada y coach especializada en mujeres, ofreciendo planes de entrenamiento y nutrición a través de su plataforma en línea, lapaulettefitness.com. Entre sus miles de seguidores figuran algunas celebrities de primer nivel, como la icónica cantante Alaska, o personajes del universo Outdoor como Manuel Rodríguez o Yola Berrocal.

A pesar de que Juan Faro ha saltado a los medios a raíz de su vinculación con Sofía Suescun, la realidad es que lleva años siendo una figura en el culturismo. Cuando empezó a salir con Paulette, ambos se convirtieron en una pareja emblemática del universo fitness, en el que, además, ambos eran auténticos campeones. En el Olympia Amateur España 2015, ambos ganaron títulos absolutos en Men's Physique y Bikini Fitness, respectivamente. Su presencia conjunta en competiciones internacionales y su promoción mutua en redes sociales bajo hashtags como #Fitcouple, los convirtieron en un referente.

Siete años con Juan Faro y muchas infidelidades

Juan y su ex estuvieron juntos cerca de siete años y, según el propio Faro reconoció, fueron las continuas infidelidades de él las que dieron al traste con una relación que causaba sensación. "Tuvimos muchos altibajos por mi sinvergüencería", dijo él en una entrevista concedida a un canal de TikTok, en la que admite que apenas tienen relación, aunque continúa siguiéndola en redes sociales.

Ella, por su parte, cuenta que no le guarda resentimiento, si bien califica su relación como "una etapa tóxica". "Intento quedarme con las cosas buenas porque lo malo puede torturarte y nunca llegas a ser feliz", decía hace unos años en referencia a Juan Faro. En la actualidad, Paulette mantiene una relación con otra estrella del culturismo, con la que asegura haber encontrado la felicidad.

Más de una década como referente fitness

De origen venezolano, pero afincada en Valencia, Paulette comparte en sus redes sociales contenido sobre su vida deportiva: rutinas de entrenamiento, preparaciones para competiciones, evoluciones físicas y consejos reales sobre nutrición y mentalidad. Describe su propósito como entretener, educar y motivar a otros a luchar por sus metas, afirmando que "nada es imposible", y se ha convertido, además de en entrenadora, en una auténtica coach que vela por la salud emocional de sus cientos de miles de seguidoras.

El impacto de María Paulette trasciende el culturismo competitivo, ya que su enfoque como entrenadora se centra en empoderar a mujeres de todas las edades y niveles de experiencia. En sus colaboraciones con marcas y apariciones en podcasts suele revelar el lado menos glamuroso del culturismo, hablando con sinceridad sobre los sacrificios físicos y emocionales que implica la élite. Su mensaje resuena especialmente entre quienes buscan no solo un cambio físico, sino también una transformación integral.