Los pensionistas puedan reservar sus viajes de la temporada 2025-2026, que se comercializará entre el 6 y 8 de octubre, según la Comunidad Autónoma donde viva

Así son los nuevos Viajes del Imserso: más caros y con rejonazo en temporada alta y para a los que repiten viaje

Compartir







El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) arranca la nueva temporada 2025-2026 con . Los pensionistas con rentas más bajas podrán comenzar a reservar sus viajes entre las 7.447 plazas disponibles a 50 euros, a partir del 6 y hasta 8 de octubre. Una de las novedades, es que lo viajeros podrán disfrutar de su estancia acompañados de su mascota.

La reserva de las plazas es necesaria para evitar que sean excluidos de esos viajes quienes reciben una prestación igual o inferior a las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad, que podrán viajar pagando una cantidad fija de 50 euros por su plaza, sin importar destino; en estos casos, el Imserso asume el coste restante del viaje.

PUEDE INTERESARTE El Imserso penalizará con 100 euros a los pensionistas que acumulen viajes en la temporada 2025-2026

Los viajes del Imserso: permitidos los animales de compañía

Otra de la novedades es que los pensionista podrán viajar con animales de compañía en los viajes de costa peninsular y a las islas. A lo largo de septiembre, el Imserso enviará 2,8 millones de cartas explicando a los usuarios a partir de qué día pueden reservar sus viajes.

La comercialización de los viajes comenzará el día 6 de octubre en Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco. Y el día 8 de octubre en el resto de las comunidades.

PUEDE INTERESARTE Los 7 destinos europeos favoritos de los viajeros de más de 65 años: dos están en España

Este año se ofrecen un total de 879.213 plazas, de las cuales 440.284 plazas, la mayoría, se destinan al turismo de costa peninsular, 228.142 se destinan al turismo de costa insular y 210.787 se reservan para el turismo de escapada.