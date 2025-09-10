El programa de Cuatro informó del trato de favor y los privilegios del asesino de Marta del Castillo en la cárcel

Instituciones penitenciarias traslada a Miguel Carcaño a la conocida como "cárcel palacio" de Archidona

Miguel Carcaño, el asesino confeso de Marta del Castillo, ha sido enviado a la prisión de Archidona (Málaga) tras destapar el programa de Cuatro, ‘Código 10’ los privilegios que tenía en la cárcel de Herrera de la Mancha. La madre de Marta del Castillo, Eva Casanueva, se lamenta: “Parece que le han dado un premio"

Hace varios meses que el programa Código 10 denunció los privilegios que Miguel Carcaño tenía en la cárcel, como un teléfono móvil y un aparato de Wi-Fi.

Un excompañero de cárcel de Carcañó afirmó que "se le incautó una Tablet, un teclado de ordenador de goma, un aparato de Wi-Fi, un pendrive y 110 paquetes de tabaco". Aseguró que todos los presos de la cárcel de Herrera de la Mancha tenían constancia de sus privilegios.

Ahora, Nacho Abad ha contado en exclusiva que el asesino de Marta del Castillo ha sido trasladado a otra prisión, la de Archidona en Málaga. No obstante, Abad advierte de que es conocida como "'la cárcel del palacio'". Tiene, ha dicho, hasta "un pabellón de fútbol sala que no tienen ni los equipos de primera división".

La reacción de la familia Del Castillo

La madre de Marta del Castillo, Eva Casanueva, que se indignó al conocer los privilegios de Carcaño, no está ahora satisfecha del todo con el traslado.

"Él se había acomodado mucho en la cárcel de Herrera de la Mancha y por eso disfrutaba de los privilegios que estaba disfrutando", pero "por otro lado, no estoy tan contenta porque me he informado un poquito de la prisión donde lo han mandado y bueno... parece más que un castigo parece que es un premio el que le han dado".