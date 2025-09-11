Todo empieza con un kit de higiene y acaba salvando vidas una vez los voluntarios de Betania logran que las chicas confíen

Las mujeres están amenazadas: o matan a sus familias en sus países o las desmembran a ellas

Tenerife se ha convertido en un punto caliente para las redes de trata de mujeres. informativos Telecinco ha estado con Betania, una organización que busca posibles víctimas. Tienen acceso a prostíbulos o las buscan en la calle. Les dan apoyo y alertan a las fuerzas de seguridad. Todo empieza con el reparto de kits higiénicos para las mujeres prostituidas, informa Romen García.

Todas las semanas las trabajadoras de Betania preparan un kit higiénico con preservativos y buscan mujeres en la calle que puedan estar en situación de riesgo. "Tenemos el teléfono disponible 24 horas". La entrega de material preventivo gratis ayuda.

La confianza se gana "haciendo trámites, desplazamientos médicos, o la entrega de material preventivo, se ven indicios de una víctima de trata y comunicarlos alas fuerzas de seguridad del Estado".

Una vez que las chicas están tranquilas y seguras entran en juego estas fuerzas de seguridad. "Nosotros intentamos reconducir la situación". El objetivo es detener a los proxenetas y garantizar la seguridad de las víctimas.

España es el primer país de Europa en consumo de prostitución y el tercero del mundo.

Tras los kits y la confianza llegan los terribles testimonios de las chicas liberadas de su infierno. "Me decía que tenía que estar encerrada sin salir y que todo el dinero era para él", explica una joven venezolana liberada hace tres meses. Otra narra cómo la amenazaron con matar a su hijo o a su familia o "literalmente arrancarle la cabeza o los brazos" tras descubrir que había sido engañada desde Colombia. Para ellas y otras, el trabajo de Betania es una luz de esperanza y básica para la Policía.