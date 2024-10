Kamila Ferreira, superviviente de una red de proxenetismo: en España "sucede lo mismo que en Tailandia, aunque esté maquillado"

Su mayor deseo después de 30 años y ocho meses en el sistema prostitucional es la abolición . "Tengo fe de que no me voy a morir sin ver la abolición de la prostitución en España", comenta.

"No ha sido fácil, he tenido que recibir mucha ayuda y terapia, también he tenido mucho miedo y he puesto mucho de mi parte, quería cambiar y aparecieron personas que me dieron la oportunidad", recuerda.