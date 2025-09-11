El detenido creaba "un clima de amistad" con estas niñas para ganarse su confianza, y realizar actos de carácter sexual cuando se quedaba a solas con ellas.

Una trabajadora del centro de menores denunció los hechos y aportó mensajes en los que el detenido le pedía fotos íntimas a tres niñas

Compartir







Un educador de un centro de acogida de Gran Canaria ha sido detenido, sospechoso de haber agredido sexualmente a tres chicas menores de edad. Tras su declaración, el hombre, ha quedado en libertad con cargos y orden de alejamiento de las supuestas víctimas.

El detenido creaba "un clima de amistad" con estas niñas para ganarse su confianza, y realizar actos de carácter sexual cuando se quedaba a solas con ellas. Una trabajadora del centro denunció ante la Policía tras ver y aportar unas conversaciones del educador con dos menores en las que les pedía fotos íntimas.

PUEDE INTERESARTE Un hombre confiesa que violó a su hijastra de 10 años durante meses en Cantabria: grabó alguna de las agresiones

Los investigadores de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Jefatura Superior de Policía de Canarias han podido confirmar e identificar a, al menos, tres víctimas, todas ellas chicas menores de edad que residían en el centro de acogida.

El educador, en libertad con cargos y orden de alejamiento de las menores

El detenido ha sido puesto a disposición del juez de guardia en la capital grancanaria, que ha permitido su puesta en libertad con cargos y una orden de alejamiento de las menores.

PUEDE INTERESARTE Dos detenidos en Denia tras obtener del teléfono de una amiga imágenes íntimas de ella con su pareja y difundirlas

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) no descarta que pueda haber más víctimas, por lo que anima a cualquier persona que haya sufrido situaciones similares que se ponga en contacto con ellos a través del número de teléfono 928 30 47 52, destaca la Jefatura Superior de Policía de Canarias en un comunicado.