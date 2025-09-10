Un hombre ha confesado en Cantabria que violó en repetidas ocasiones a su hijastra de 10 años, grabando algunas de las agresiones

La Fiscalía pide 16 años y medio de prisión para un hombre que ha confesado este miércoles en la Audiencia de Cantabria que violó repetidamente y durante meses a su hijastra de 10 años, le mostró videos pornográficos y grabó algunas de las agresiones sexuales.

La acusación particular y la defensa se han adherido a la petición del Ministerio Público, que inicialmente reclamaba 22 años de cárcel por los delitos continuados de agresión sexual, elaboración de pornografía infantil y exhibicionismo. El fiscal ha modificado la acusación durante el juicio al considerar que no cometió los dos últimos delitos de forma continuada, aunque sí las violaciones, y al aplicar la atenuante de confesión.

Sí ha mantenido íntegramente el resto de las penas: 18 años de inhabilitación para ejercer la patria potestad y 40 para trabajar con menores, 29 años de prohibición de acercarse y comunicar con la menor, y 10 años de libertad vigilada cuando salga de la cárcel.

Según la víctima, cuyo testimonio fue grabado al día siguiente de la detención del agresor, el hombre iba a su habitación dos o tres veces por semana mientras la madre de la menor estaba con el teléfono móvil en el cuarto que compartían ambos, y no se enteraba de lo que estaba ocurriendo.

Pedía fotos a la niña sin ropa

El padrastro pedía a la niña que se hiciera fotos sin ropa en el baño y se las enviara por WhatsApp, le enseñó varios vídeos de contenido sexual porque ella no entendía lo que le estaba pidiendo que hiciera y en varias ocasiones grabó las violaciones.

La menor repite durante su declaración que confundía lo que le hacía el hombre con "el amor de un padre" y explica que no se lo contó a nadie porque le decía que si se enteraba su madre, le iban a meter en la cárcel. La madre descubrió las violaciones porque una noche el hombre volvió borracho a su casa borracho, discutieron y la mujer miró su móvil, donde encontró las grabaciones.

Al día siguiente acudió a la Policía para denunciar las agresiones y el hombre ingresó en prisión provisional. La Fiscalía reclama también que el acusado indemnice a la menor con 20.000 euros por el daño moral que le ha ocasionado.