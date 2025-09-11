Sale de la UCI la joven británica herida en el atropello mortal en Ibiza

La joven británica de 23 años herida crítica en el atropello en Sant Antoni, en Ibiza, ha salido de la UCI

Muere una joven tras ser atropellada junto a dos amigas por un todoterreno en Sant Antoni, Ibiza

Compartir







La joven británica de 23 años herida crítica en el atropello en el que murió una de sus amigas el pasado domingo en la bahía de Portmany, también conocida como la bahía de Sant Antoni, en Ibiza, ha salido de la UCI y ha pasado a planta hospitalaria, según ha informado este jueves la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

La joven continúa recibiendo tratamiento por sus lesiones bajo la supervisión del equipo de Neurocirugía y su estado se mantiene estable, han explicado desde el centro sanitario.

PUEDE INTERESARTE Dos muertos y cuatro heridos tras chocar frontalmente dos coches en Porto Cristo, Mallorca

El atropello se produjo el domingo sobre las 11:28 horas en el Carrer des Molí, frente a la playa des Pouet, municipio de Sant Josep, cuando un todoterreno se subió a la acera y arrolló a tres jóvenes británicas de 23 años.

PUEDE INTERESARTE Un joven británico de 22 años herido tras precipitarse desde un tercer piso en Ibiza

Una joven falleció, otra resultó herida grave y otra leve: el conductor irlandés ingresó en prisión provisional

Una de ellas falleció poco después en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario a causa de las lesiones sufridas, y la otra joven, también herida de gravedad, es la que ahora ha podido salir de la UCI. La tercera joven resultó herida leve y fue atendida en el hospital de Can Misses, donde recibió el alta horas después del accidente.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El conductor irlandés de 29 años detenido por el atropello ha sido enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza por los delitos de conducción temeraria, conducción bajo los efectos de drogas, homicidio por imprudencia grave y lesiones graves por imprudencia grave. El hombre había consumido gas de la risa poco antes del siniestro, según los primeros indicios recogidos en el atestado de la Policía Local de Sant Josep.