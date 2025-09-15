Toño, el ganadero asesinado en Ribadesella a los 60 años en su propia casa: no hay grabaciones ni un móvil aparente

La muerte de Toño sigue siendo un misterio en Ribadesella, Asturias. Golpearon al ganadero hasta que le mataron en su propia casa. La investigación no es fácil: no hay grabaciones y tampoco hay un móvil aparente. La mujer de la víctima sostiene que le mataron dos encapuchados, pero hay ciertas cosas que no encajan para dar con los responsables de este asesinato.

Toño murió en su casa, de un paro cardíaco por los golpes que le propinaron. Según las únicas dos testigos, su mujer, presente supuestamente en el crimen, y su cuñada, fueron dos encapuchados quienes propinaron una paliza al hombre hasta acabar con él: "Al sentir la puerta, mi hermana vio como escapaban".

A partir de aquí los supuestos agresores se esfuman. Ninguna cámara de seguridad grabó a estos supuestos asesinos saliendo de la vivienda: "La cámara enfoca para atrás, no para la casa de mi hermana. Sí hay otra cámara, peo tampoco enfoca". Los agentes que están al cargo de la investigación tampoco pueden contar con el testimonio de ningún vecino.

Algunas pistas que no encajan en la investigación

Algo que también extraña mucho es que los perros del fallecido no ladraron ni reaccionaron al ver entrar a dos desconocidos y al presenciar que su dueño estaba siendo atacado. Algunas hipótesis hablan de que los culpables de acabar con la vida de Toño, el ganadero de 60 años, podría tratarse de gente de su círculo cercano.

"Ojalá encuentren rápido a quienes arrebataron la vida a una persona tan hermosa". Por el momento, se desconoce el móvil del crimen porque aparentemente el asesinato de Toño no fue por un robo, no falta nada de dinero en la vivienda. En abril, la Guardia Civil acudió al domicilio por una fuerte disputa entre la pareja.

Algunos vecinos cuentan que Toño tenía problemas con su familia por una herencia: "Tenía problemas con su hermana, cuando los dos se juntaron. De hecho la herencia sigue estando allí". Los agentes buscan imágenes en el único acceso para llegar al pueblo, también están buscando el arma del crimen. El cuerpo de Toño no será incinerado hasta que no acaben las investigaciones.