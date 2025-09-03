El abogado de la familia El Akkouh reclama que la muerte de Abderrahim sea considerada un asesinato y no homicidio

Los forenses concluyen que la víctima murió por asfixia y descarta un fallecimiento natural o accidente

Compartir







La autopsia definitiva de Abderrahim El Akkouh, el vecino de Torrejón de Ardoz que murió mientras era inmovilizado por un policía municipal de Madrid el pasado 17 de junio, confirma su muerte por asfixia por compresión torácica y/o presa cervical con etiología homicida.

Eso es lo que afirma el documento firmado por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, donde se muestran las conclusiones tras el análisis de los pulmones, el corazón y la laringe de este varón de origen magrebí que murió tras sufrir la técnica del 'mataleón'.

PUEDE INTERESARTE Los policías implicados en la muerte de un hombre en Torrejón venían de una fiesta

La autopsia certifica como única causa posible de la muerte la asfixia por comprensión torácica, es decir, la imposibilidad de que Abderrahim respirara al comprimirle el pecho y no poderse expandir los pulmones.

Asimismo, recoge la posibilidad de que fuera víctima de una presa cervical, es decir, una maniobra de estrangulamiento del cuello que impide la entrada de aire y circulación sanguínea hacia el cerebro.

PUEDE INTERESARTE El joven muerto en Torrejón había sido detenido tres veces

Un suceso de etiología homicida

Por último, la autopsia especifica que el cuerpo presentaba etiología homicida, en referencia a que la causa de la muerte no fue accidental ni natural.

Según Rubén Vaquero, uno de los abogados de la familia El Akkouh, esto certifica que "lo que ocurrió aquella noche hay que tratarlo como un asesinato y no como un homicidio imprudente".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El letrado ha asegurado a EFE que intentarán que el agente policial ingrese en prisión preventiva, un extremo que sí apoya la Fiscalía.

Sin embargo, el Ministerio Público se opone a que el agente jubilado que ayudó al primero a retener a Abderrahim pase a estar investigado en la causa, donde ahora figura como testigo, aunque así lo demande el equipo legal de la familia El Akkouh.