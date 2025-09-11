El padre de Yeray Sánchez, un menor canario muerto a puñaladas en Londres, pide justicia por el asesinato de su hijo

"No buscamos venganza, pedimos Justicia. A nuestro hijo no nos lo van a devolver, pero que los asesinos lo paguen", pide el padre

Yeray Sánchez Morales es un menor canario de 17 años que ha muerto tras recibir tres puñaladas mientras se encontraba de fiesta junto a unos amigos en Londres.

Según explica su propio padre al periódico 'El Mundo', el cadáver de este adolescente lanzaroteño continúa en Reino Unido mientras se soluciona los problemas burocráticos para su repatriación y mientras se continúa investigando este posible asesinato por el que ya han sido detenidos otros cuatro menores.

El asesinato de Yeray Sánchez Morales

En su desgarrador testimonio al medio de comunicación anteriormente citado, Henry Sánchez, padre de la víctima, explica que llegó a Lanzarote desde Colombia con la que era su mujer y la madre de sus dos hijos cuando solo tenía 26 años.

Hace 17 años, nació en Lanzarote el segundo hijo de la pareja, Yeray Sánchez Morales. Sin embargo, el matrimonio decidió separarse hace tan solo unos años y su hijo pequeño se marchó a vivir junto a su madre a Londres, ciudad en la que ha estado residiendo y estudiando.

Este mismo mes, Yeray Sánchez Morales comenzaría su último año de bachillerato en el que se prepararía para entrar en la universidad y estudiar Educación Física. Sin embargo, los sueños y las metas de este adolescente lanzaroteño se han visto truncados tras fallecer en esta brutal agresión.

Según las informaciones publicadas en la prensa británica y según el padre de la víctima, el ataque se produjo el pasado 27 de agosto en el distrito londinense de Southwark cuando Yeray Sánchez Morales se encontraba de fiesta junto a otros amigos en la calle.

Al parecer, de la nada aparecieron otro grupo de jóvenes que comenzaron a agredir y a insultar a los amigos de Yeray. Fue entonces cuando el adolescente se interpuso entre los atacantes para defender a un amigo suyo.

En ese mismo momento, el adolescente canario recibió tres puñaladas que le dejaron tendido en el suelo al borde de la muerte. Nada más recibir el aviso, una ambulancia se trasladó hasta la zona y trasladó a Yeray y a su amigo hasta un hospital donde tuvieron que ser ingresados.

El amigo del adolescente canario recibió el alta a las pocas horas ya que sus heridas eran de gravedad. Sin embargo, Yeray Sánchez Morales tuvo que ser sometido a tres operaciones debido a las complicaciones que le provocaron las puñaladas que recibió.

El pasado 3 de septiembre, los médicos que trataban de salvarle la vida iban a someter al adolescente a una cuarta operación. Desafortunadamente, Yeray Sánchez Morales terminó falleciendo al no superar las complicaciones de este ataque: "No sabemos qué pasó exactamente. Le hicieron un par de pruebas y los médicos dijeron que ya había fallecido".

La investigación del asesinato de Yeray Sánchez Morales

Ahora, su padre, Henry Sánchez, ha pedido ayuda para agilizar los procesos de repatriación del cadáver y, también, ha exigido que se haga justicia por la muerte de su hijo.

"No buscamos venganza, pedimos Justicia. A nuestro hijo no nos lo van a devolver, pero que los asesinos lo paguen", pide el padre de este adolescente.

Por el momento, la Policía de Londres ha detenido a cuatro menores que podrían estar relacionados con esta muerte y, también, se ha pedido colaboración ciudadana para tratar de identificar a otros atacantes que pudiesen haber estado en el lugar de los hechos.