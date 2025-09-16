Logo de telecincotelecinco
El joven detenido por el caso de la menor quemada en Las Palmas de Gran Canaria queda libre: fue fortuito y quiso ayudar

Fachada de la vivienda en la calle Roque Nublo donde ocurriendo los hechosEuropa Press
El juez de Violencia sobre la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria ha revocado este martes la orden de prisión que dictó contra el joven marroquí al que se acusaba de haber quemado a una menor tras escuchar a la víctima, que avala su testimonio: el fuego fue fortuito y él quiso ayudarla.

En un auto, el magistrado explica que acaba de recibir la declaración grabada por la Policía Nacional con la versión de la menor, que fue trasladada a un hospital de Sevilla especializado en grandes quemados con quemaduras graves en el 50% de su cuerpo.

El procesado por estos hechos, Abarrafía H., de 20 años, un inmigrante marroquí que había llegado en patera a las islas mes y medio antes, quedará en libertad con la única obligación de comparecer cada semana en el Juzgado.

Además, se le ha impuesto la prohibición de salir de Gran Canaria, ya que el instructor aún quiere determinar si el fuego se produjo por algún tipo de imprudencia por su parte.

