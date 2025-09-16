El juez revoca la orden de prisión para el joven acusado de quemar a una menor en Las Palmas: el fuego fue fortuito y él quiso ayudarla

La menor que sufrió las quemaduras se sometió a la primera intervención quirúrgica hace varias semanas

El juez de Violencia sobre la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria ha revocado este martes la orden de prisión que dictó contra el joven marroquí al que se acusaba de haber quemado a una menor tras escuchar a la víctima, que avala su testimonio: el fuego fue fortuito y él quiso ayudarla.

En un auto, el magistrado explica que acaba de recibir la declaración grabada por la Policía Nacional con la versión de la menor, que fue trasladada a un hospital de Sevilla especializado en grandes quemados con quemaduras graves en el 50% de su cuerpo.

El instructor quiere determinar si el fuego se produjo por algún tipo de imprudencia por parte del joven

El procesado por estos hechos, Abarrafía H., de 20 años, un inmigrante marroquí que había llegado en patera a las islas mes y medio antes, quedará en libertad con la única obligación de comparecer cada semana en el Juzgado.

Además, se le ha impuesto la prohibición de salir de Gran Canaria, ya que el instructor aún quiere determinar si el fuego se produjo por algún tipo de imprudencia por su parte.